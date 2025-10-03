Водителей Новосибирска призвали сменить летние шины на зимние

Новосибирским водителям советуют оперативнее готовить автомобиль к зиме, предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды уже 3 октября. Ожидается дождь и мокрый снег.

ЦОДД рекомендует не откладывать замену летней резины на зимнюю. Это необходимо сделать, когда среднесуточная температура опускается ниже +7 градусов.

Редакция Infopro54 опросила нескольких водителей, чтобы выяснить, готовы ли они к замене летней резины на зимнюю. Оказалось, большинство автовладельцев уже подготовились к зимнему сезону: проверили системы отопления, включая исправность термостата, печки, обогрева стекол и зеркал. Однако с колесами ситуация сложнее.

— У меня всё готово, осталось только поменять колеса и в путь. Меняю сам, к мастерам за такой плевой работой обращаться нет нужды, да и дорого это бывает. Среди знакомых подготовку к зиме проводят все своими руками, но если что-то серьезное, тогда да, обращаются в сервисы, — рассказал один из автовладельцев.

Стоит отметить, что большинство опрошенных (80%) предпочитают самостоятельно менять колеса с уже установленными подходящими шинами. Оставшиеся 20% занимаются перестановкой шин.

В сервисных центрах Новосибирска наблюдается корреляция между наступлением устойчивых холодов и увеличением объема клиентских запросов. В прошлом году спрос на услуги резко увеличился в конце октября, сразу после первого снегопада. В 2025 году эксперты прогнозируют аналогичный всплеск обращений с середины до конца ноября.

— На мой взгляд, пока рано менять резину. Осадков нет, утренний гололед не появился, поэтому пока не стоит торопиться. Как только начнутся первые заморозки, нужно будет подумать о смене шин. Я тоже пока не планирую менять резину. Подожду еще неделю, но окончательное решение приму, ориентируясь на погоду. Например, у меня резина ближе к всесезонной, и я могу ездить до появления снежного покрова, — рассказал Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области.

Стоит отметить, что на шиномонтажках города замена шин на данный момент обойдется от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, когда лучше всего покупать шины для автомобиля. Цены на сезонную резину в регионе начали расти.