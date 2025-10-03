Ритейл в Новосибирске накидывает в цену на товары на полках около 30%

Средний уровень торговой наценки в розничной торговле в Новосибирске в третьем квартале составил 31,4%. При этом большинство ритейлеров считают, что он существенно ниже уровня, который необходим для возмещения их затрат и получения прибыли. Об этом сообщил Новосибирскстат, проанализировав результаты опроса предприятий отрасли. По оценкам ритейла, торговую наценку необходимо в среднем повышать еще на 12,9%.

В целом более половины ритейлеров, опрошенных органами статистики, считают, что для получения необходимой прибыли в розничной торговле средний уровень торговой наценки в регионе должен быть не ниже 16%, и не выше 50%.

При этом на втором месте в списке основных факторов, ограничивавших развитие бизнеса в торговле, участники рынка назвали недостаточный платежеспособный спрос (37,1%). На первом месте высокие налоги (51,4%), на третьем — жесткая конкуренция (28,6%).

Оценивая перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле, 68,6% предпринимателей, считают, что она не изменится, 11,4% — прогнозируют ее улучшение. Для сравнения, в III квартале 2024 года 90% опрошенных оценивали ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 10% как «неудовлетворительную».

Напомним, представители розничной торговли регионов РФ сообщали в опросе Сибирского ГУ ЦБ, что собираются увеличивать цены в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и повышением цен у поставщиков.

По данным Минпромторга, Новосибирская область занимает первое место в Сибири по обороту розничной торговли — около 680 млрд рублей, что на 3,6% выше к 2024 году. В регионе работает более 34 тысяч объектов торговли, свыше 12 тысяч магазинов.

Торговая наценка — это разница между закупочной ценой товара и его продажной ценой, выраженная в абсолютных значениях или процентах. Цель наценки — покрыть расходы продавца и обеспечить прибыль. Она учитывает затраты на логистику, маркетинг и другие операционные издержки.

