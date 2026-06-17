Водно‑зелёный каркас региона начали формировать в Новосибирской области

По поручению губернатора при Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области формируется рабочая группа, которая займётся развитием водно‑зелёного каркаса региона. В её состав войдут более 20 экспертов, а также руководители профильных региональных структур и представители Минстроя РФ. Начало работы группы поддержал Джемал Сурманидзе, руководитель Управления нормативно‑методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроя РФ.

Среди ключевых задач — закрепить особый статус территорий, связанных с реками и озёрами области, и защитить их от застройки по аналогии с охранными коридорами для развития метрополитена. Планы и проекты будут разрабатываться с горизонтом планирования 50–100 лет.

В фокусе внимания рабочей группы — защита озера Чаны, сохранение экологического баланса Сокурской возвышенности (откуда берут начало многие малые реки региона), а также очистка берегов и русел малых рек и озёр от мусора.

Опыт региона уже демонстрирует возможность реализации масштабных экологических проектов: примером служит парк «Арена», где зона отдыха гармонично сочетается с природным ландшафтом и рекой.

Сейчас в градостроительной политике Новосибирска предусмотрено, что 14 % площади города будут развиваться как зелёные, экологически защищённые территории. Этот подход планируется распространить на важнейшие водоёмы всей Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске концепцию водно-зеленого каркаса разрабатывают уже несколько лет.