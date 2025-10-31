«Оплата улыбкой»: с 1 ноября в новосибирском метро стартует биометрическая система оплаты проезда

1 ноября в Новосибирске начнется тестирование новой системы оплаты проезда. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. «Оплата улыбкой» будет доступна на всех 14 станциях метро.
Напомним, что биометрическая оплата проезда в транспорте, протестированная в Новосибирске, оказалась успешной. Проект внедрили на двух троллейбусных маршрутах, и теперь его планируют усовершенствовать и распространить на другие виды транспорта. Обязательным условием для оплаты лицом является наличие зарегистрированных биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).
По информации мэрии, за первые восемь месяцев 2025 года общественным транспортом города воспользовались более 187 миллионов пассажиров.
Ранее редакция сообщала о том, что две новые станции метро утвердили в планировке Новосибирска.
Источник фото: Infopro54, автор- Юлия Данилова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru