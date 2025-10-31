Рекламодателям

«Оплата улыбкой»: с 1 ноября в новосибирском метро стартует биометрическая система оплаты проезда

  • 31/10/2025, 16:46
Автор: Артем Рязанов
«Оплата улыбкой»: с 1 ноября в новосибирском метро стартует биометрическая система оплаты проезда
«Оплата улыбкой» будет доступна на всех 14 станциях

1 ноября в Новосибирске начнется тестирование новой системы оплаты проезда. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. «Оплата улыбкой» будет доступна на всех 14 станциях метро.

Напомним, что биометрическая оплата проезда в транспорте, протестированная в Новосибирске, оказалась успешной. Проект внедрили на двух троллейбусных маршрутах, и теперь его планируют усовершенствовать и распространить на другие виды транспорта. Обязательным условием для оплаты лицом является наличие зарегистрированных биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

По информации мэрии, за первые восемь месяцев 2025 года общественным транспортом города воспользовались более 187 миллионов пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что две новые станции метро утвердили в планировке Новосибирска.

Источник фото:  Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : оплата биометрия Metro


