ВТБ ожидает получить в 2025 году около 500 миллиардов чистой прибыли

Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев 2025 года составила 380,8 млрд рублей (+1,5%), говорится в финансовом отчете группы по МСФО. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул, что результаты, полученные по итогам трех кварталов, подтверждают годовой прогноз по чистой прибыли в размере около 500 млрд рублей.

Он пояснил, что ситуация на фондовом рынке волатильна, меняется в зависимости от геополитических настроений, но вне зависимости от движения фондового рынка прогноз по годовой прибыли сохраняется.

— До конца года наверняка будут еще геополитические события, на которые фондовые рынки будут реагировать соответствующим образом… На случай разных событий у нас есть план А, Б, Б1 и т.д. За всё время, пока я являюсь финансовым директором, ни разу не промахнулся в цель по прибыли, — подчеркнул Пьянов.

Пока банк не корректирует и прогноз по прибыли на 2026 год — 650 млрд рублей. Дмитрий Пьянов считает его вполне реалистичным.

Ключевым событием третьего квартала в банке назвали размещение дополнительной эмиссии акций на сумму 83,7 млрд рублей. В итоге в свободном обращении оказалось 49,9% акций. По словам Пьянова, сделка вызвала интерес со стороны и институциональных и розничных инвесторов: первые теперь владеют 26,6% акционерного капитала, вторые — 23,3%. Причем ни один акционер-институционал не владеет более 5% акций банка.

Возврат на капитал по итогам трех кварталов в кредитной организации составляет составил 18,6%. Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих минимум, установленный ЦБ РФ.