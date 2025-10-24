«Случай достойный анекдота»: автокран из Якутска получил штрафы за перегруз в Новосибирске и Омске

Якутский предприниматель, который в 2025 году ехал из Самары в Якутск на автокране, получил два крупных штрафа по 375 000 рублей, проезжая через автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) в Новосибирске и Омске. Летом 2025 года МТУ Ространснадзора по ЦФО вынесло постановления о привлечении предпринимателя к ответственности. Основанием послужили данные измерения параметров автомобильного крана, которые, по мнению инспектора, показали превышение допустимой нагрузки на третью ось на 19,88%.

Защитник предпринимателя Александр Бакин отметил, что, по данным завода-изготовителя автокрана, его разрешенная максимальная масса составляла 22 350 кг, а общая масса крана — 21 600 кг. В акте Ространснадзора была указана масса в 24 630 кг (и 23 390 кг с учетом погрешности). Таким образом, разница составляла до 2,3 тонн.

— Конструктивная особенность автокрана заключается в том, что он не предназначен для перевозки грузов и не имеет мест для их размещения. Следовательно, его масса является постоянной величиной и не может самопроизвольно увеличиться на несколько тонн. Кроме того, изменение осевых нагрузок на этой технике, как и изменение межосевого расстояния одного и того же ТС в диапазоне от 12 до 26 см по осям и на 4,92 м в длину физически невозможно, — констатировал Бакин.

Юрист также подчеркнул, что на всем пути из Самары в Якутск превышение было зафиксировано только на двух пунктах.

В итоге Арбитражный суд города Москвы встал на сторону предпринимателя и отменил наложенные на него штрафы.

Как отметил в разговоре с корреспондентом Infopro54 Александр Бакин, подобные прецеденты, связанные с некорректной работой АПВГК, возникают постоянно.

— Одну и ту же машину на разных АПВГК измеряют по-разному, причем меняются цифры, которые физически невозможно скорректировать, например межосевое расстояние между колесами. Эти пункты часто выдают показатели, которые не поддаются обычной логике, а если техника врет по габаритам, откуда у надзорных органов убеждение, что она верно прописывает другие параметры? — рассуждает собеседник редакции.

По его словам, проблема качества работы АПВГК очень серьезная, так как речь идет о сотнях тысяч штрафов для перевозчиков. Для большинства штраф в 400 000 рублей «съедает» всю выручку с машины за месяц, что ведет к банкротству предпринимателя.

— Суды встают на сторону надзорных органов, отмечая, что у АПВГК есть поверка, а значит, их данные корректные. Приходится на пальцах доказывать невозможность показателей, которые выдают пункты весового контроля, — заявил Александр Бакин.

В Новосибирске, по его словам, наиболее серьезная проблема с АПВГК, расположенном на Краснояровском шоссе (2 км 350 м автодороги 50 ОП МЗ 50Н-2138 | «Новосибирск – Красный Яр»). По этому пункту перевозчикам поступает больше всего штрафов, и, соответственно, на его работу больше всего жалоб.

— Проблема с корректностью работы АПВГК очень серьезная, и к ней нужно привлекать внимание не только на уровне Новосибирска, но и Сибири, а также страны в целом. Есть очень серьезные риски, что перевозчики просто закончатся, задавленные штрафами, — предупредил Бакин.

Ранее редакция сообщала о том, что автобусные перевозчики в Новосибирске получили штрафы за перевес на 40 млн рублей. Все — на одном пункте весового контроля.