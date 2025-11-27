Новосибирским ретейлерам запретили завышать цены перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников во всех российских регионах, включая Новосибирскую область, усилен контроль за ретейлерами. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила продавцам о недопустимости необоснованного повышения цен на товары в период повышенного спроса.

Официальные предупреждения уже направлены в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России, а также напрямую крупнейшим игрокам рынка, включая «Х5», «Магнит», «Ленту», «Ашан», «О’Кей», «Азбуку вкуса», «Метро», «Мария Ра», «Монетка» и другие.

— При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что в магазинах Новосибирска уже в ноябре отмечается активность родителей, которые закупают конфеты на подарки для школ и детских садов. В соцсетях можно найти комментарии новосибирцев, которые обсуждают меню новогоднего стола. Комментаторы признаются, что начинают делать закупки долгосрочных продуктов в ноябре, чтобы снизить психологическую сумму расходов к праздникам.

В этом году новосибирцев ожидает рекордно длинный новогодний отдых. Он продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске компании экономят на новогодних подарках для детей сотрудников.