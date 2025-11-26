«Нейросеть уличили в многословности»: новосибирские педагоги оценили риски замещения учебы алгоритмами ИИ

85% новосибирских студентов используют нейросети в учебном процессе, преимущественно для поиска информации и подготовки черновых материалов. Об этом шла речь на конференции «Педагогический профессионализм в цифровом образовательном пространстве» в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ), прошедшей в рамках форума «Педагогическая Сибирь»

Эксперты выделили противоречивые тенденции, связанные с распространением нейросетей.

— Искусственный интеллект используется студентами далеко не всегда так, как предполагалось. Чаще всего — для того, чтобы алгоритм выполнил за них задание. Но это не технология обучения. Это подмена образовательного результата, — отметила доктор педагогических наук, профессор НГПУ Елена Андреенко.

Доктор экономических наук, профессор кафедры психологии и педагогики НГПУ Николай Ряписов обратил внимание на риски избыточной цифровизации.

— Мы сталкиваемся с текстами, где нейросеть многословно повторяет одно и то же. И всё чаще я говорю студентам: «Я не вижу здесь ни искусственного интеллекта, ни естественного». Искусственный интеллект сегодня берёт человечество за нежную руку и ведёт по дороге от цифрового ГУЛАГа к цифровому крематорию, — заявил он.

По словам эксперта, чрезмерная формализация цифровых инструментов образования и ориентация на отчетность могут привести к тому, что обучающийся утратит мотивацию и личностную включенность.

Еще один риск — низкая включенность педагогов в работу с нейросетями. Только около 20% преподавателей активно применяют ИИ в профессиональной деятельности, еще 19% делают это эпизодически.

— Сегодня работа с ИИ — это прежде всего работа с собственным мышлением. Если мы задаем простой вопрос — получаем и простой, примитивный ответ. Для получения содержательных результатов педагог должен уметь формулировать сложные, контекстные запросы, — уверена Елена Андреенко.

По ее словам, магистрантам НГПУ понадобилось от 15 до 25 уточняющих запросов, чтобы получить от нейросети корректный сценарий работы с группой учащихся с разными типами поведения.

В целом участники конференции констатировали, что искусственный интеллект способен повысить качество образования только в случае, если используется для анализа целевой аудитории, адаптации учебного материала и разработки индивидуальных траекторий, а не замещения учебной деятельности.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска будет сокращаться платный прием на ненужные экономике специальности.