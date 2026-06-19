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Общество

Выходные под палящим солнцем: температура в Новосибирской области поднимется до +34 °C

Автор: Артем Рязанов

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Синоптики предупредили жителей региона об аномальной жаре

В Новосибирской области на выходных, 20 и 21 июня, ожидается аномальная жара. Температура днем поднимется до +33…+34°C, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 20 июня, ночью температура будет колебаться от +14 до +19°C, а на юго-востоке — от +8 до +13°C. Днем воздух прогреется до +28…+33°C. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

В воскресенье, 21 июня, ночью температура будет колебаться от +15 до +20°C, на юго-востоке — от +9 до +14°C. Днем воздух прогреется до +29…+34°C. Небо останется облачным, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо- востока, возможны порывы до 12 м/с.

В период с 19 по 24 июня в некоторых районах сохранится высокий (4 класс) и чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. Также в этот период ожидается аномальная жара с температурой до +30°C и выше.

Ранее редакция сообщала о том, что более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные.

Фото Infopro54 / Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : погода на выходные

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Новосибирске
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Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

Автор: Юлия Данилова

До конца сегодняшнего дня будет подписано решение комиссии по ЧС о введении режима повышенной готовности в доме №57 по улице Народной. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города сообщил, что средства на ремонт общего имущества дома будут выделены из бюджета города.

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Утром 19 июня в Калининском районе Новосибирска произошёл взрыв газовоздушной смеси в жилом доме, за которым последовало сильное возгорание. ЧП случилось в  двухэтажном доме № 57 по улице Народной.

По данным экстренных служб, возгорание началось в квартире на втором этаже в 08:53. Пламя стремительно перекинулось на кровлю здания. Предварительная площадь пожара составила 600 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

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Аэропорт Толмачёво обслужил миллионного пассажира на международных рейсах

Автор: Артем Рязанов

Aэропорт Толмачёво достиг важной отметки: с начала 2026 года на международных маршрутах обслужен миллионный пассажир. Показатель достигнут на три недели раньше, чем в прошлом году, — это свидетельствует о росте популярности международных авиаперевозок из Новосибирска.

Среди наиболее востребованных направлений у пассажиров — маршруты в дальнее зарубежье: Пхукет, Камрань (Нячанг), Пекин, Анталья и Бангкок. Стабильным спросом пользуются и рейсы в страны СНГ: лидерами стали Ташкент, Бишкек, Душанбе, Ош и Худжанд.

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В транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам

Автор: Артем Рязанов

В транспортных вузах России будет запущен единый курс по беспилотным системам. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

— С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, — сказал он, выступая в Совете Федерации.

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Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область

Автор: Артем Рязанов

Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили карантинный вирус в трёх партиях импортных томатов. В ходе лабораторных исследований, проведённых 16–17 июня, в продукции общим весом 52 тонны был идентифицирован вирус ToBRFV (вирус коричневой морщинистости плодов томатов).

Заражённые помидоры поступили из Казахстана и Узбекистана; их планировали реализовать в Новосибирской области и Москве. Информацию о выявлении патогена направили в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.

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Новосибирский театр «Красный факел» подвел итоги 106-го сезона

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский театр «Красный факел» официально завершил 106-й театральный сезон. Финальным событием репертуарного года стал показ музыкального спектакля «Великий Гэтсби» (18+) на Большой сцене, после которого состоялась церемония вручения ежегодных премий художественного совета театра.

Завершившийся сезон в театре называют одним из самых насыщенных за последние годы. В течение года коллектив представил новые постановки, участвовал в фестивалях и гастрольных проектах, а также реализовал несколько масштабных творческих инициатив.

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Власть Общество

Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

Общество

Выходные под палящим солнцем: температура в Новосибирской области поднимется до +34 °C

Общество

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Новосибирске

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