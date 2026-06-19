Выходные под палящим солнцем: температура в Новосибирской области поднимется до +34 °C

В Новосибирской области на выходных, 20 и 21 июня, ожидается аномальная жара. Температура днем поднимется до +33…+34°C, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 20 июня, ночью температура будет колебаться от +14 до +19°C, а на юго-востоке — от +8 до +13°C. Днем воздух прогреется до +28…+33°C. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

В воскресенье, 21 июня, ночью температура будет колебаться от +15 до +20°C, на юго-востоке — от +9 до +14°C. Днем воздух прогреется до +29…+34°C. Небо останется облачным, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо- востока, возможны порывы до 12 м/с.

В период с 19 по 24 июня в некоторых районах сохранится высокий (4 класс) и чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. Также в этот период ожидается аномальная жара с температурой до +30°C и выше.

Ранее редакция сообщала о том, что более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные.