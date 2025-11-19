«Вам сколько отрезать?»: россиянам предлагают покупать квартиры по квадратным метрам без ипотеки

В Минстрой России поступило предложение о введении в России еще одного способа покупки квартир — по частям, без ипотеки и кредитов. С такой инициативой выступило общественно-политическое движение «Иван Чай». Общественники заявляют, что по этой схеме, например, накопив 200.000₽, человек сможет купить 1 кв. метр жилья, а затем постепенно выкупить всю квартиру полностью. Они заявляют, что такой подход поможет семьям не тревожиться о том, что деньги обесценятся быстрее, чем они успеют накопить на первоначальный взнос.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко считает, что пока по внесенной инициативе больше вопросов, чем ответов:

Каким образом будет «бронироваться» жилье за определенным человеком?

Когда строительство дома будет завершено, человек сможет сразу заехать в «частично свое» жилье и продолжать оплату, или квартира будет пустовать до полного выкупа?

Что будет, если человек перестанет платить?

— Возможно, после должной проработки такая история будет иметь место, но в данной редакции она не дееспособна, — заявляет Аксененко.

При этом он напомнил, что справороссы уже давно предлагают другую альтернативу жилищным кредитам — строительные сберкассы и механизм соцнайма.

Законопроект о строительных сберкассах был внесен в Госдуму осенью прошло года. Авторы инициативы отмечали, что каждый третий житель Германии и 45% всех семей имеют договор строительного вклада. Через систему стройсбережений было профинансировано 45% приобретаемого жилья или 13 млн. квартир. По мнению депутатов, средства строительных сберкасс можно будет использовать для покупки земельного участка под ИЖС, для ремонта, капремонта многоквартирных домов.

Стоит отметить, что сейчас предложение квадратных метров у некоторых застройщиков Новосибирска можно встретить в виде рекламных акций. Потенциальному клиенту дарят абстрактный квадратный метр на котором написана его стоимость. Как правило, речь идет об элитных комплексах, где цена квадрата более 200 тысяч рублей. Такая «скидка», по замыслу маркетологов, должна стимулировать получателя к покупке квартиры.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, что в Новосибирске оптимальный платёж при покупке квартиры в ипотеку достигает 67,6 тысяч рублей в месяц. При таком платеже кредит на новостройку сибиряки могут выплатить за 9 лет и 8 месяцев или 116 месяцев (по Сибирскому федеральному округу — 8 лет и 8 месяцев). При условии, что ипотека в 4,7 млн рублей была предоставлена под 11,23% годовых, переплата составит порядка 3 млн рублей (для первичного рынка аналитики рассчитывали ставку как среднее между ставкой по рыночной ипотеке и ставками по льготным программам, доступными в городе). Однако минимальная зарплата для оформления такой ипотеки должна быть не менее составит 135 тысяч рублей.

При этом более 83% новосибирцев получают отказ при попытке взять кредит в банках, в том числе ипотеку.

В среднем цена квадрата в новостройке в Новосибирске сегодня варьируется от 76 тысяч до 460 тысяч за квадрат. Средневзвешенная цена предложения в моменте составляет 166,5 тыс. руб./м2.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы не справились с нагрузкой при покупке жилья в рассрочку и по льготам.