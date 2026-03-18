За навык работы с нейросетями в Новосибирске предлагают до 250 тысяч рублей

Автор: Артем Рязанов

Чаще всего работодатели ищут представителей творческих профессий и аналитиков

С начала 2026 года в Сибирском федеральном округе работодатели разместили 196 вакансий, требующих навыков работы с нейросетями. Наибольший спрос на таких специалистов наблюдается в Новосибирской области, где открыто 40% всех подобных вакансий. Далее следуют Красноярский край (15%), Омская область (14%), Томская область (13%), Иркутская область (8%), Алтайский край (7%), Кемеровская область (3%), Хакасия и Республика Алтай (по 1%).

Исследование вакансий на сайте hh.ru показало, что в настоящее время нейросети востребованы среди специалистов различных профессий. Среди них особенно выделяются дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентисты, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператоры, видеомонтажёры, аналитики, PR-менеджеры и педагоги. На эти профессии приходится 79% всех вакансий, где требуется владение нейросетями.

В Сибири самые высокие зарплаты для специалистов по нейросетям за первые два месяца года зафиксированы в Омской области — там медианное предложение составляет 100 000 рублей. В Красноярском крае зарплаты чуть ниже — 92 500 рублей, в Новосибирской области — 85 000 рублей. Алтайский край предлагает 82 500 рублей, Иркутская область — 80 000 рублей, Республика Хакасия — 75 000 рублей. В Кемеровской области средняя зарплата составляет 59 000 рублей, в Республике Алтай — 55 000 рублей, а в Томской области — 50 000 рублей.

В Новосибирской области максимальные выплаты достигают 250 000 рублей: бизнес-аналитик / AI-архитектор (Middle). Более 100 тысяч компании готовы платить руководителю отдела продаж и менеджерам по соцсетям.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона.

Источник фото: нейросеть Шедеврум.

Рубрики : Бизнес Общество Технологии

Регионы : Новосибирск

Теги : работа нейросеть зарплат

«Он был гораздо свободнее, чем сегодняшние архитекторы»: в Новосибирске начали отмечать 150-летие со дня рождения Андрея Крячкова
Новосибирский бронежилет получил сертификат «Сделано в России»

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
