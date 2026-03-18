Новосибирский бронежилет получил сертификат «Сделано в России»

Бронежилеты от новосибирской компании «ФИЛЛИН» поставляются в зону спецоперации. Их начали производить в 2022 году. Компоненты жилета «Архангел-М», популярного у военных, включая чехол, демпферы-КАП, мягкие баллистические пакеты и бронепанели, также выпускаются в Новосибирске. Недавно модель была сертифицирована под маркой «Сделано в России».

На предприятии пояснили, что наличие этого сертификата значительно облегчает участие в государственных и корпоративных тендерах, а также способствует успешному продвижению продукции на международные рынки.

ООО «Научно-производственное предприятие «ФИЛЛИН» работает на рынке товаров военного назначения с декабря 2018 года. Компания не только производит боевую экипировку и средства бронезащиты для военнослужащих, частных охранных предприятий, охотников и рыболовов, но и занимается разработкой средств индивидуальной бронезащиты с использованием новейших научных и технологических достижений. Пресс-служба мэрии сообщала, что конструкторами компании создан бронежилет plate carrier. Изделие было специально адаптировано для переноски бронекерамических плит противопульной и противоосколочной защиты «ЕРМАК», изготовленных новосибирским заводом АО «НЭВЗ-Керамикс».

Компания также выполняла заказ на производство средств бронезащиты для новосибирского добровольческого батальона «Вега».

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителем ООО «НПП «ФИЛЛИН» с августа 2022 года является Евгений Решетников. Выручка компании в 2024 году составила 161 млн рублей (+20%), чистая прибыль — 3,3 млн (6 млн). Решетников также является президентом Новосибирской региональной Физкультурно-Спортивной Общественной организации Центр Спортивной Подготовки «Федерация Страйкбола Новосибирской Области».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выросло количество производителей беспилотников.