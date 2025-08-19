За хранение велосипеда в подъезде новосибирцам грозит штраф до 15 тысяч рублей

Многие новосибирцы, особенно летом, сталкиваются с проблемой захламленности подъездов. Так, некоторые оставляют в тамбуре и около лестниц на первом этаже велосипеды, самокаты и санки, и даже коляски. Некоторые пристегивают транспорт прямо на лестничной площадке к перилам и трубам коммуникаций. В некоторых домах это приводит к серьезным конфликтам между жильцами.

— Уважаемые соседи, еще раз, — это не кладовая и не колясочная! Свои вещи мы храним дома, а не в тамбуре выхода и входа в подъезд, мне уже надоело постоянно наклоняться и поправлять ваш хлам, когда я выезжаю с детской коляской, потому что она за все это зацепляется. Почему я должна устраивать бубны с танцами, чтобы попасть домой, — написала жительница Новосибирска в одном из домовых чатов.

Между тем, согласно правилам пожарной безопасности, хранение велосипедов, самокатов и другого личного имущества в подъездах, на лестничных площадках и так далее — запрещено, если в доме изначально не было предусмотрено место для хранения таких вещей.

— За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей, — пояснили в МВД изданию Om1 Новосибирск.

Хранение личных вещей в подъездах повышает риск пожара и затрудняет эвакуацию людей. Кроме того, если кто-то пострадает, запнувшись о хранящуюся в подъезде технику, то штрафы, больничный будет оплачивать ТСЖ или УК, которые переложат эту финансовую нагрузку на жителей.

Впрочем, в тех же чатах жильцы предлагают варианты решения проблем: устроить велопарковки во дворе дома.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появились электровелосипеды для аренды. Их скорость ограничена 25 км/ч.