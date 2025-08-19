Новосибирцы пожаловались на тараканов и клопов в больнице

В соцсетях Новосибирска появились сообщения от пациентов, которые оказались в городской больнице №11. Люди жалуются на клопов и тараканов. В пресс-службе медучреждения подтвердили наличие проблемы, но связали её с поведением некоторых пациентов.

Как отметили в администрации в комментарии Om1 Новосибирск, в появлении в палатах большого количества тараканов виноваты пациенты, которые оставляют еду около кроватей и на столах. Клопов в медучреждение также заносят пациенты, в том числе бездомные.

— Это экстренная больница, к нам поступают люди в разном состоянии, — сообщили в пресс-службе.

Собеседники издания отметили, что недавно в больнице проходила внеплановая дезинсекций, а повторная должна начаться в ближайшие дни.

Напомним, ранее редакция сообщала, что новосибирцы столкнулись с нашествием тараканов. Эксперты отмечали, что такой волны насекомых в домах горожан не наблюдалось около десяти лет.

Однако в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 поясняли, что количество жалоб на появление синантропных насекомых в домах и квартирах горожан за первое полугодие 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года составляет сопоставимую величину.

— При появлении тараканов хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты, должны организовать дезинсекционные мероприятия. Дезинсекционные мероприятия проводятся персоналом организаций, имеющих лицензию на осуществление дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности. При отсутствии эффективности мероприятий необходимо проверить качество препарата и повторить дезинсекционные обработки, используя инсектициды из других групп химических веществ, — говорилось в ответе, полученном редакцией.

