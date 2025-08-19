Электросети для новых объектов новосибирского Технопарка создавать пока некому

Аукцион на поиск подрядчика для выполнения первого этапа строительства сети электроснабжения в рамках проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на 2021-2027 годы» не состоялся.

Как сообщается на сайте Госзакупок, аукцион стартовал 6 августа. Его проводил АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Начальная цена составила 130,93 миллионов рублей. Итоги подвели 18 августа. Один участник подал заявку на конкурс, но ее отклонили из-за несоответствия требованиям.

Исполнителю предстояло провести работы на трех участках рядом с Новосибирским Технопарком в Советском районе. Время на выполнение — 211 дней с момента подписания контракта. Контрактом был предусмотрен монтаж кабельных линий электропередач напряжением 10 киловольт. Их нужно было провести от существующих распределительных пунктов до трансформаторных подстанций.

Напомним, в рамках развития технопарка Академгородка на I этапе предполагается возвести 13-этажное здание «Центров коллективного пользования» общей площадью 16 887 кв. метров в квартале улиц Николаева, Инженерная, Академика Будкера. Ранее на этой площадке планировалось строительство завода OCSiAl. Стоимость проекта — порядка 2,5 миллиарда рублей. Этот проект гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод презентовал на инвестсовете области еще в 2021 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область инвестирует в развитие Технопарка почти 1,5 млрд рублей. Средства будут выделяться путем приобретения акций АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в собственность региона.