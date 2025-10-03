УК в Новосибирске дали сутки на завершение подключения домов к отоплению

В Новосибирске 3 октября завершилось развертывание отопительных систем. Однако 70 многоквартирных домов остаются без тепла. Об этом сообщил глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков на совещании с управляющими компаниями.

— Мы перешли в отопительный период 17 сентября, раньше, чем обычно. 3 октября запуск отопления должен быть завершён. Но в городе остаются 70 домов, где система отопления не отрегулирована и не запущена в штатном режиме, — констатировал он.

По его словам, самыми проблемными на сегодняшний день являются Ленинский и Кировский районы города. На них приходится более половины домов с холодными батареями.

Представители СГК ранее отмечали, что запуск отопления в городе выполнили в срок, регулирование параметров завершается, однако не все УК провели подключение домов и наладку внутренних систем отопления.

Дмитрий Зайков подчеркнул, что у управляющих компаний есть сутки на то, чтобы запустить отопление в дома новосибирцев. Он напомнил, что на устранение любой аварии на внутридомовых сетях отводится не более 23 часов. Затем мэрия направит официальные обращения в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру города для принятия мер.

Прокурор города Новосибирска Олег Желдак отметил, что в прокуратуру уже сегодня поступают жалобы от горожан на отсутствие тепла в домах.

— Как показывает практика и опыт прошлых лет, много людей жалуются на действия мэрии и НТСК. Когда начинаешь разбираться, выходит, что вся вина сводится к управляющим компаниям. Ваши подчинённые не своевременно открываются ручки, настраивают параметры и так далее. Присоединяюсь: у вас есть сутки на то, чтобы эту ситуацию исправить. В противном случае с понедельника по каждой жалобе будет выход территориального прокурора. Последствия этого выхода — инициирование административной ответственности. При повторном нарушении мы будем выходить с инициативой и рассматривать вопрос об аннулировании у вас соответствующей лицензии, — отметил прокурор города.

Ранее редакция сообщала, что программа реновации новосибирских ТЭЦ оценена в более чем 17 млрд рублей.