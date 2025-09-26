Лучших педагогов дошкольного образования НСО отметили наградами

В преддверии Дня воспитателя и всех работников дошкольного образования, 26 сентября 2025 года, в правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший педагогический работник Новосибирской области». Заместитель губернатора региона Валентина Дудникова лично поздравила педагогов с заслуженной победой.

В своем обращении к участникам мероприятия замгубернатора отметила особую значимость дошкольного образования, назвав его основой всей образовательной системы. По ее словам, именно в детском саду формируются первые доверительные отношения между педагогами и родителями, у детей зарождаются базовые ценности, коммуникативные навыки, интерес к познанию и готовность к школьному обучению. Валентина Дудникова подчеркнула, что профессия воспитателя – это не просто работа, а призвание, требующее огромного терпения, любви, внимания и ответственности.

В число лауреатов конкурса «Лучший педагогический работник Новосибирской области» вошли воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители и логопеды из детских садов Новосибирска, а также Краснозерского, Куйбышевского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области.

Стоит отметить, что в Новосибирской области функционирует 989 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Обеспечен стопроцентный охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В сфере присмотра и ухода за детьми трудится около 14 тысяч педагогических работников, а общее число воспитанников превышает 125 тысяч.