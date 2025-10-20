Заместителю мэра Новосибирска прокуратура выписала штраф

Требования к местам массового пребывания граждан на территории города устарели. Это выявила прокуратура Новосибирской области в ходе проверки.
В частности, речь идет о перечне таких мест.
— Он не является полным и актуальным для города, а работа по приведению такого списка и самих мест в соответствие с требованиями закона не ведется, — подчеркнули в прокуратуре.
Ведомство направило в адрес заместителя мэра Максима Останина представление об устранении нарушений, но они не было исполнено. Чиновник привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф.
По данным Роспотребнадзора, места массового скопления людей — это объекты, на которых одновременно может находиться значительное количество граждан. К таким местам, в том числе относятся: общественный транспорт, вокзалы, метро, аэропорты, торгово-развлекательные центры, образовательные и культурные учреждения, спортивные и концертные площадки и др.
По законодательству, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования федеральной территории, поселения, муниципального округа или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
Напомним, за восемь месяцев 2025 года с помощью системы «Безопасный город» в Новосибирске удалось задержать 2000 нарушителей. Квартирные кражи, разбои, грабежи и ограбления в городе стали регистрироваться реже.
В Новосибирске камеры наблюдения установлены в местах массового скопления.
Ранее редакция сообщала о том, что «Безопасный город» настраивается на выявление воришек в магазинах Новосибирска.
