«Безопасный город» настраивается на выявление воришек в магазинах Новосибирска

На сегодняшний день к программе «Безопасный город» в Новосибирской области подключено более 4000 камер. С их помощью только в 2025 году в регионе задержали 1800 человек, которые находились в розыске. Всего задержано более 3000. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По его словам, сейчас программу планируется расширять в районах области.

— Это будут места массового скопления и прохода людей, транспортные и логистические узлы в населенных пунктах региона. Все будет под камерами, — подчеркнул чиновник.

Кроме того, по его словам, в регионе активно внедряются новые виды аналитики информации, которая поступает на камеры.

— Речь идет о выявление оставленных предметов, определении свой\чужой на домофонах. Кроме того, мы договариваемся с торговыми центрами города по запуску системы стоп-шоплифтер для розыска магазинных воришек, — добавил Цукарь.

Стоит отметить, что подобные системы появились в России около 10 лет назад. Как сообщал Ростех, в 2021 году технология уже была внедрена в магазинах более 30 торговых сетях в 76 городах России и позволила выявить кражи на 350 млн рублей. Разработана на основе алгоритма распознавания лиц NtechLab

Напомним, в 2023 году систему видеомониторинга Новосибирска настроили на поиск несовершеннолетних. С февраля 2024 года правоохранители получили доступ к видео с камер в ТЦ Новосибирска.

На доступе к системе безопасного города уже несколько лет настаивают страховщики.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы массово устанавливают камеры видеонаблюдения в квартирах и домах. Горожане дистанционно наблюдают за детьми, животными и за соседями.