Рекламодателям

Илья Лихов: Мы входим в эпоху непроверенных данных и искажённой аналитики

Искусственный интеллект сегодня часто и уверенно ошибается
  • 20/10/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова

Уже в ближайшее время искусственный интеллект принесет бизнесу много проблем, считает основатель компании NEOSUN Energy Илья Лихов:

Илья Лихов: Мы входим в эпоху непроверенных данных и искажённой аналитики— ИИ жестко косячит и в ближайшее время это убьёт множество бизнесов, а может даже обрушить существующую финансовую и корпоративную систему. Как? Из-за человека.

Очевидно, что искусственный интеллект, работая в связке с человеком, способен усиливать его. Проблема в том, что «ЫЫ» часто и уверенно ошибается. Последние обновления GPT-5 не спасли ситуацию, а по-моему, ошибок стало даже больше. Если не ставить под сомнение его ответы, можно вообще не заметить ошибку. Некоторые запросы я переспрашиваю по 5-10 раз и каждый раз получаю разный результат. Попробуйте сами, особенно в финансовых расчётах.

Проблема в том, что в мире очень много людей без развитого критического мышления, особенно на низких должностях. Это особенно заметно в корпорациях, где много операционки — отчёты, финансы, документы. Когда такие сотрудники используют GPT, они редко сомневаются в его ответах, а просто передают готовую информацию наверх своим боссам. Сколько из них действительно перепроверяет данные? Вы часто перепроверяете?

Исследования показывают, что люди, активно пользующиеся ИИ, еще и теряют когнитивные навыки. Их эффективность снижается до 30% от того, что было до эпохи ИИ, и это все без критического подхода. Мы входим в эпоху непроверенных данных, искажённой аналитики и уверенного булшета (Бред, еруннда. — англ.) в отчётах. Это приведёт к хаосу и путанице в налогах, ошибкам в финансах и странным управленческим решениям, принятым на основе искажённой ИИ-аналитики. Это ударит по бизнесам и особенно крупным корпорациям с большой долей «офисного планктона».

Очевидно, что мы уже не откажемся от такого мощного инструмента как ИИ, но у него должна появиться функция критического мышления. И у нас у всех должна быть функция критического мышления или мы будем не нужны этой системе. В ближайшие годы востребованы будут те, кто умеет думать, анализировать и проверять данные, это дотошные аналитики, перфекционисты и недоверчивые душнилы. Я душнила. А вы?

Компания Neosun International Ltd зарегистрирована в Гонконге в декабре 2015 года. Производитель солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов нового поколения, разработчик готовых решений для систем хранения энергии (ESS). В России компания работает с марта 2017 как ООО «Неосан Энерджи Рус» (основная специализация — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, 100% акций принадлежит Илье Лихову). В 2022 году предприниматель продал «солнечный» бизнес в России.

Фото предоставлено пресс-службой компании NEOSUN Energy.

1 085

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : искусственный интеллект


0
0
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Платежи по аренде жилья в Новосибирске «съедает» инфляция
20/10/25 10:00
Бизнес Недвижимость Общество
Заместителю мэра Новосибирска прокуратура выписала штраф
20/10/25 9:30
Власть Общество Право&Порядок
Илья Лихов: Мы входим в эпоху непроверенных данных и искажённой аналитики
20/10/25 9:00
Бизнес
Регионы Сибири ужесточают требования к продаже алкоголя
19/10/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Домовые чаты в регионах России начали переводить в мессенджер MAX
19/10/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Школьники новосибирской гимназии узнали секреты работы в СМИ
2/10/25 10:39
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11

Новости компаний

Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять