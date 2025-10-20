Илья Лихов: Мы входим в эпоху непроверенных данных и искажённой аналитики

Уже в ближайшее время искусственный интеллект принесет бизнесу много проблем, считает основатель компании NEOSUN Energy Илья Лихов:

— ИИ жестко косячит и в ближайшее время это убьёт множество бизнесов, а может даже обрушить существующую финансовую и корпоративную систему. Как? Из-за человека.

Очевидно, что искусственный интеллект, работая в связке с человеком, способен усиливать его. Проблема в том, что «ЫЫ» часто и уверенно ошибается. Последние обновления GPT-5 не спасли ситуацию, а по-моему, ошибок стало даже больше. Если не ставить под сомнение его ответы, можно вообще не заметить ошибку. Некоторые запросы я переспрашиваю по 5-10 раз и каждый раз получаю разный результат. Попробуйте сами, особенно в финансовых расчётах.

Проблема в том, что в мире очень много людей без развитого критического мышления, особенно на низких должностях. Это особенно заметно в корпорациях, где много операционки — отчёты, финансы, документы. Когда такие сотрудники используют GPT, они редко сомневаются в его ответах, а просто передают готовую информацию наверх своим боссам. Сколько из них действительно перепроверяет данные? Вы часто перепроверяете?

Исследования показывают, что люди, активно пользующиеся ИИ, еще и теряют когнитивные навыки. Их эффективность снижается до 30% от того, что было до эпохи ИИ, и это все без критического подхода. Мы входим в эпоху непроверенных данных, искажённой аналитики и уверенного булшета (Бред, еруннда. — англ.) в отчётах. Это приведёт к хаосу и путанице в налогах, ошибкам в финансах и странным управленческим решениям, принятым на основе искажённой ИИ-аналитики. Это ударит по бизнесам и особенно крупным корпорациям с большой долей «офисного планктона».

Очевидно, что мы уже не откажемся от такого мощного инструмента как ИИ, но у него должна появиться функция критического мышления. И у нас у всех должна быть функция критического мышления или мы будем не нужны этой системе. В ближайшие годы востребованы будут те, кто умеет думать, анализировать и проверять данные, это дотошные аналитики, перфекционисты и недоверчивые душнилы. Я душнила. А вы?