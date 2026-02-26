На качественную уборку тротуаров в Новосибирске необходим миллиард

Зимний сезон 2024-2025 годов в Новосибирске официально признан самым снежным за всю историю метеонаблюдений. Такой снежной зимы в городе не было с 1900 года. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр Максим Кудрявцев. Дорожные службы работали в условиях рекордных осадков, постоянных перепадов температур, оттепелей и морозов.

По его словам, существующая инфраструктура и ресурсы города работают на пределе. С улиц вывезли 2,3 млн кубометров снега против 1,8 млн в прошлом году.

— У нас 19 снежных полигонов, которые на сегодняшний день заполнены где-то на 90%, а где-то уже на 100, — посетовал он.

При таких объемах вывозимого снега дороги удалось отстоять. А вот пешеходная инфраструктура, признают в мэрии, оказалась принесена в жертву. Главный вопрос журналистов касался именно тротуаров, которые большую часть зимы напоминали каток. Мэр подтвердил, что проблема существует, и она видна по жалобам жителей. Он пояснил, что в приоритете во время снегопадов всегда были проезжие части, и сейчас они практически все «в асфальте». До тротуаров, пешеходных переходов и лестниц руки доходят только сейчас, когда осадки прекратились.

Решение проблемы мэрия видит в дополнительных расходах. Если, как опасаются в департаменте, нынешняя зима — не аномалия, а следствие изменения климата, городу потребуется серьезное усиление. По предварительным подсчетам, на расширение штата дорожных рабочих и закупку новой техники, включая машины для узких тротуаров, нужно от 700 миллионов до миллиарда рублей.

Пока же власти признают: текущего финансирования и оснащения хватает только на то, чтобы оперативно чистить дороги и не допустить коллапса. На качественную уборку тротуаров и пешеходных зон ресурсов пока нет. Вопрос о том, где взять миллиард, будет решаться следующим летом. А пока врачи рекомендуют пожилым новосибирцам без крайней необходимости не выходить на улицу из-за гололеда.

Ранее редакция сообщала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд.