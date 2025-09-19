Итоги SPO: состоялась крупнейшая сделка на рынке акций РФ с 2023 года

ВТБ информирует о предварительных итогах проведения размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с ранее опубликованными анонсами от 16 сентября и 31 июля 2025 года.

Сбор заявок на бирже завершился успешно 18 сентября 2025 года. Уже в первый день предварительного приема заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложенный объем акций и превысил 180 миллиардов рублей.

Данное размещение стало самой крупной сделкой на российском рынке акций с 2023 года. Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что при установленной цене размещения соответствует привлечению до 84,7 миллиарда рублей. Предложение состоит из 1 169 166 845 акций, доступных в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций, предложенных для реализации преимущественного права, окончательное количество которых станет известно после завершения соответствующего периода оплаты.

Привлеченные средства банк планирует использовать на общекорпоративные цели. Данное размещение окажет положительное влияние на увеличение нормативов достаточности капитала как для Банка, так и для всей Группы*. Помимо этого, SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций банка и создаст предпосылки для повышения их доли в биржевых индексах. Эмитент не планирует проводить новые публичные предложения обыкновенных акций банка в течение шести месяцев после определения цены текущего размещения. В результате SPO доля акций, находящихся в свободном обращении, превысит 49%. При этом контрольный пакет останется в собственности Российской Федерации.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил, что привлеченные средства позволят банку уверенно реализовывать стратегические инициативы и укреплять свои позиции. Он также подчеркнул, что данное размещение рассматривается как важный шаг на пути к развитию долгосрочных партнерских отношений с инвесторами, как розничными, так и институциональными.

Также в сделке принимали участие крупнейшие отечественные институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и УК, на которых пришлось 59% аллокаций от размера биржевого Размещения.

Сделка значима для Группы и фондового рынка РФ, является крупнейшей сделкой в банковском секторе в Европе за год.

*Под «Группой» понимаются Банк ВТБ (ПАО) и иные организации, совместно определяемые в качестве группы в соответствии с Международными стандартами финансовой̆ отчетности.