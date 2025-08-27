Злоумышленники разработали новую схему мошенничества в Новосибирске

Новосибирцы начали получать звонки от мошенников, которые выдают себя за службу доставки, а затем за сотрудников Роскомнадзора. Их цель — получить личные данные граждан.

— Я был на работе, когда мне поступил звонок, якобы от службы доставки. Я им сказал, что сейчас не могу принять заказ. Мне в тот момент нужно было ехать по делам. Они мне сказали, что вышлют номер заказа, и я должен назвать его последние четыре цифры. В этот момент я понял, что это мошенники, — рассказывает местный житель Юрий Турцев.

По сообщению Om1 Новосибирск, мужчина не сообщил код, заподозрив неладное. Звонок прервался, и в трубке прозвучало предупреждение: «Роскомнадзор заблокировал звонок из-за мошенничества».

Вскоре Юрию позвонили снова. На этот раз он услышал голос, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Звонивший начал с того, что упомянул о заблокированном мошенническом звонке, пытаясь вызвать доверие. Юрий утверждает, что мошенники хотели получить его личные данные, якобы для смены пароля на Госуслугах.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы смогут защитить себя от мошенников с помощью нового сервиса. Это особенно актуально для пожилых людей и подростков.