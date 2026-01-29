Поиск здесь...
Общество

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Почти 30 тысяч новосибирцев получат пенсии в этом году

В прошлом году Отделение СФР по Новосибирской области подготовило назначение страховой пенсии по старости на 2026 год для 29,3 тысячи жителей региона. Эта работа, включающая сбор и проверку данных, помогает учесть все пенсионные права будущих пенсионеров и оформить пенсии быстро и в максимальном размере.

В 2026 году женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения смогут выйти на пенсию, если у них есть 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Важно помнить, что страховой стаж включает не только время работы, но и социально значимые периоды. Это уход за пожилыми людьми, инвалидами 1 группы, детьми с инвалидностью, а также за детьми до 1,5 лет, служба в армии и другие. За эти периоды также начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты.

Жители Новосибирска могут подать заявление на страховую пенсию заранее через портал госуслуг. Для этого не нужно идти в МФЦ или клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Новосибирской области. Работодатель тоже может помочь, если у него есть соглашение с региональным Отделом СФР. Заявление нужно подать за два месяца до пенсионного возраста. В нем нужно указать, как получать пенсию: через банк или почтовое отделение. Уведомление о назначении пенсии придет в личный кабинет на портале госуслуг.

— Обращаем внимание, что для отдельных категорий граждан страховая пенсия по старости может быть назначена досрочно, то есть ранее общеустановленного пенсионного возраста. Для возникновения права на установление страховой пенсии досрочно важны спецстаж в льготных профессиях (педагоги, медики, работники на вредных и опасных производствах) либо соблюдение определенных условий, например, возраст выхода на пенсию многодетных мам зависит от количества детей, которых они воспитали, и минимального страхового стажа. Ранее установленного возраста страховая пенсия устанавливается также родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, — отмечается в сообщении Отделение СФР по Новосибирской области.

Новосибирцы с большим трудовым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше обычного. Мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, женщинам — 37 лет. В этом году страховую пенсию могут оформить мужчины 63 лет и женщины 58 лет с таким стажем.

Страховые пенсии по инвалидности и потере кормильца назначаются после страхового случая. Для них не нужны стаж и пенсионные коэффициенты. Пенсии по инвалидности и потере кормильца для детей Отделение СФР по Новосибирской области оформляет автоматически, без заявлений.

Ранее редакция сообщала о том, как формируется пенсия у зумеров.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : СФР Пенсия

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву
Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Автор: Юлия Данилова

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

Читать полностью

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Автор: Артем Рязанов

Семь заведений Новосибирской области вышли в финал национальной премии Russian Hospitality Awards 2025. Среди них: Poke Top в номинациях — коктейльный бар, ресторан азиатской кухни, Ресторан 10ТЕН (ресторан высокой кухни), ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (мясной ресторан, шеф-повар), «На Земле» (семейный ресторан, интерьер в ресторане), «Тесто Место» (семейный ресторан, шеф-повар), На Даче Новосибирск (загородный ресторан, ресторан русской кухни) и «Аджикинежаль Новосибирск» (семейный ресторан, ресторан кавказской кухни).

Стоит отметить, что в 2024 году номинантов из Новосибирска не было.

Читать полностью

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 28 января прошло городское родительское собрание, посвященное травле в школах. Сам факт проведения такого собрания, считают родители учеников, подтверждает остроту проблемы буллинга в детских коллективах.

Судя по тематическим форумам, родительским чатам и разговорам тех, у кого дети школьного возраста, большинство не понаслышке знает, что такое буллинг: кто-то был жертвой, кто-то —свидетелем, кто-то — агрессором. Школы крайне неохотно признают проблему. Это происходит даже на уровне использования терминологии — слова «буллинг» и «травля» используются в школах редко, предпочтение отдается менее резкому и более расплывчатому «конфликту».

Читать полностью

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на территории Новосибирска. Стартовая цена контракта — 18 млн рублей, как и в 2024 году. Стоит отметить, что два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Оказание услуг предполагается в 10 этапов — по 14 декабря 2026 года. Помещение должно быть расположено в Ленинском районе Новосибирска. Его площадь может составлять от 950 до 1300 кв. м. Удаленность здания от остановки общественного и маршрутного транспорта — не более 200 м по пешеходному маршруту с возможностью безопасного перехода через проезжую часть прилегающих улиц.

Читать полностью

Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Автор: Артем Рязанов

Джоэль Одинамаду, 26-летний уроженец Нигерии, переехал в Новосибирск в 2019 году. Отец предложил ему пожить в России, и молодой человек выбрал Новосибирск из-за более доступных цен. Поступил в НГПУ и быстро стал популярным блогером, создавая смешные ролики о жизни в Сибири. Особенно ярко он вспоминает студенческие годы, когда суровые морозы едва не привели к обморожению.

Первые видео быстро набрали миллионы просмотров, что вдохновило его на создание новых забавных роликов.

Читать полностью

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Автор: Мария Гарифуллина

29 января в Государственной Думе состоятся парламентские слушания на тему развития отраслей легкой промышленности. Среди выступающих будут представители швейных компаний из Новосибирской области. Они заявляют, что уже через два-три месяца большинство предприятий могут закрыться, без работы останутся тысячи человек, бюджеты недополучат налоги.

За последние пять лет продажа одежды (как и многих других товаров) переехала из традиционных офлайн-магазинов на маркетплейсы. По данным последних исследований, более 70% одежды в России покупается именно там. Эти площадки сначала всем участникам купли-продажи казались удобными, и о сокращении числа магазинов, казалось, никто не переживал. Но сейчас именно маркетплейсы указываются швейными предприятиями как причина кризиса отрасли.

Читать полностью
