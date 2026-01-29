В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

В прошлом году Отделение СФР по Новосибирской области подготовило назначение страховой пенсии по старости на 2026 год для 29,3 тысячи жителей региона. Эта работа, включающая сбор и проверку данных, помогает учесть все пенсионные права будущих пенсионеров и оформить пенсии быстро и в максимальном размере.

В 2026 году женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения смогут выйти на пенсию, если у них есть 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Важно помнить, что страховой стаж включает не только время работы, но и социально значимые периоды. Это уход за пожилыми людьми, инвалидами 1 группы, детьми с инвалидностью, а также за детьми до 1,5 лет, служба в армии и другие. За эти периоды также начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты.

Жители Новосибирска могут подать заявление на страховую пенсию заранее через портал госуслуг. Для этого не нужно идти в МФЦ или клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Новосибирской области. Работодатель тоже может помочь, если у него есть соглашение с региональным Отделом СФР. Заявление нужно подать за два месяца до пенсионного возраста. В нем нужно указать, как получать пенсию: через банк или почтовое отделение. Уведомление о назначении пенсии придет в личный кабинет на портале госуслуг.

— Обращаем внимание, что для отдельных категорий граждан страховая пенсия по старости может быть назначена досрочно, то есть ранее общеустановленного пенсионного возраста. Для возникновения права на установление страховой пенсии досрочно важны спецстаж в льготных профессиях (педагоги, медики, работники на вредных и опасных производствах) либо соблюдение определенных условий, например, возраст выхода на пенсию многодетных мам зависит от количества детей, которых они воспитали, и минимального страхового стажа. Ранее установленного возраста страховая пенсия устанавливается также родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, — отмечается в сообщении Отделение СФР по Новосибирской области.

Новосибирцы с большим трудовым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше обычного. Мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, женщинам — 37 лет. В этом году страховую пенсию могут оформить мужчины 63 лет и женщины 58 лет с таким стажем.

Страховые пенсии по инвалидности и потере кормильца назначаются после страхового случая. Для них не нужны стаж и пенсионные коэффициенты. Пенсии по инвалидности и потере кормильца для детей Отделение СФР по Новосибирской области оформляет автоматически, без заявлений.

Ранее редакция сообщала о том, как формируется пенсия у зумеров.