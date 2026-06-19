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Власть Город Общество

Летом в Новосибирске начали искать места под снегоотвалы

Автор: Юлия Данилова

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Минувшая зима с сильными снегопадами показала, что имеющихся у города площадок недостаточно. В мэрии не исключают возвращения к вопросу о работе со снегоплавильными станциями

В сезоне 2025-2026 годов в городе было 19 площадок под временное хранение снега, плюс работал полигон на Малыгина, 24 и снегоплавильная станция в формате ГЧП.

— Аномальные осадки, выпавшие минувшей зимой, показали, что существующих снегоотвалов, в том числе, в формате логистики недостаточно. Их необходимо более равномерно распределять по районам, — отметил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов.

По его словам, пока на территории города выделено 22 площадки для временного складирования снега. 12 из них предоставлены в постоянное бессрочное пользование. Сейчас на них идет работа в соответствие с установленными санитарно-экологическими нормами, которая должна завершится к 1 августа.

— Дополнительные площадки прорабатываются в Дзержинском, а также в Кировском районах. Речь идет о территориях на Северном проезде и землях Верх-Тулинского сельсовета. В Ленинском районе — две площадки в районе улицы Дукача, в Октябрьской — на Татьяны Снежиной. Обсуждается вопрос по размещению снегоотвала в Советском районе, где в минувшем сезоне была достаточно сложная ситуация с вывозом снега. Обсуждаем площадки в Новосибирском районе, — добавил чиновник.

Стефанов констатировал, что город будет вынужден вернуться к вопросу об утилизации снега с помощью снегоплавильных станций.

— Для крупных мегаполисов, это один из наиболее технически обоснованных способов утилизации снега, поскольку застройка приводит к сокращению возможностей для складирования. Также мы ведем работу с АО «Спецавтохозяйством» и обсуждаем форматы приема снега на полигоны компании, — пояснил глава департамента.

Работу по формированию схемы снегоудаления в мэрии планируют завершить к сентябрю. В ней необходимо прописать не только площадки, которые будут принимать снег, то и логистику его вывоза с улиц города.

Напомним, уже в январе 2026 года мэрия города сообщила, что снегоотвалы практически заполнены.

По данным муниципалитета, с ноября 2025 по ноябрь 2026 года с улиц города было вывезено 2 523 946 миллионов кубометров снега, на 40 % больше, чем в прошлом сезоне (с ноября 2024 года по март 2025 года было вывезено 1,8 миллиона кубометров снега). При этом в городе было расчищено всего 10% дорог в районах индивидуальной жилой застройки. В итоге весной частный сектор города «поплыл». Стефанов обещал урегулировать эту ситуацию к следующему сезону.

Траты жителей многоэтажных домов на вывоз снега минувшей зимой выросли в три раза.

Ранее редакция сообщала о том, что зимой в городе работала мобильная снегоплавильная станция. Со стационарными станциями ситуация более сложная. Одна из них была закрыта после возбуждения уголовного дела. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : уборка снега снегоплавильная станция Снегоотвал вывоз снега

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Сейчас на этой территории уже ведется строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными помещениями для обслуживания жильцов. Новый договор позволит расширить проект: застройщик получил право увеличить общую площадь квартир почти на 1 тысячу кв. метров.

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Автор: Юлия Данилова

Новосибирский театр «Красный факел» официально завершил 106-й театральный сезон. Финальным событием репертуарного года стал показ музыкального спектакля «Великий Гэтсби» (18+) на Большой сцене, после которого состоялась церемония вручения ежегодных премий художественного совета театра.

Завершившийся сезон в театре называют одним из самых насыщенных за последние годы. В течение года коллектив представил новые постановки, участвовал в фестивалях и гастрольных проектах, а также реализовал несколько масштабных творческих инициатив.

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— В настоящий момент у нас заключены контракты на разработку в 2026 году 341 ПОДД, в том числе, 32 проекта для размещения комплексов фотовидеофиксации. За 2026 год в целом планируется ввести 378 ПОДД, в том числе 151 с фотовидеофиксацией. Остаток по судебным решениям на начало 2027 года составит 341 проект, которые мэрия намерена утвердить в следующем году, — отметил чиновник.

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