«Технопром-2025»: Новосибирск открывает двери для международного научного сотрудничества

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, поприветствовал делегатов из разных стран на открытии XII Международного форума технологического развития «Технопром».

Он отметил, что встречи с зарубежными участниками стали важной частью программы форума. Подчеркнул, что основная цель «Технопрома» – укрепление связей между научными и образовательными учреждениями разных стран. Губернатор сообщил о расширении состава участников: к представителям Национальной академии наук Беларуси присоединились руководители академий наук из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Глава региона выразил готовность поддержать развитие сотрудничества в образовательной и научной сферах с организациями Новосибирской области и Российской академией наук. Он упомянул о наличии в регионе 22 университетов, где обучаются около 103 тысяч студентов, включая почти 10 тысяч иностранцев, а также около 50 академических и прикладных институтов. Отдельно было отмечено строительство «Сибирского кольцевого источника фотонов», где в конце года начнутся первые эксперименты. Губернатор заверил, что правительство области готово оказать содействие в организации встреч и переговоров с профильными организациями региона. Он также подчеркнул, что тематика форума тесно связана с новыми национальными проектами России, направленными на технологическое лидерство, раскрытие человеческого потенциала и укрепление кадрового потенциала науки, образования и промышленности. Травников выразил уверенность, что участники форума найдут полезные контакты и интересные мероприятия.

Посол Буркина-Фасо в России, Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, от лица всех иностранных гостей поблагодарил губернатора Травникова и организаторов форума за теплый прием.

Во встрече приняли участие представители множества государств, включая Китай, Мьянму, Анголу, Гану, Гвинею, Ливию, Руанду, Чад, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Армению.

Губернатор обсудил с иностранными коллегами вопросы развития науки, технологий и сельского хозяйства, подчеркнув готовность новосибирской стороны организовать встречи с представителями аграрных исследовательских организаций и крупными сельхозпроизводителями.