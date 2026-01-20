Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Явление вызвано мощным выбросом плазмы от Солнца

В Новосибирской области в ночь на 21 января можно будет увидеть яркое полярное сияние. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и ИСЗФ СО РАН.

— В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых предварительно можно будет наблюдать почти на всей территории страны, — говорится в сообщении.

Явление вызвано мощным выбросом плазмы, направленным к Земле, который совпал с недавней вспышкой X1.95 на Солнце. Когда облако плазмы столкнется с планетой, это вызовет сильные геомагнитные возмущения до уровня G4. Вероятность магнитных бурь высшего, пятого уровня, составляет около 10%.

Стоит отметить, что в 2025 году северное сияние было обнаружено жителями Новосибирской области всего 2 раза.

  • 17 апреля — астрофотограф Алексей Поляков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» снимок северного сияния, который он сделал ночью в Новосибирске.
  • В ночь на 30 сентября сообщалось, что жители Новосибирской области могли наблюдать полярное сияние, кадры которого опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Явление заметили недалеко от Солдатского озера в Новосибирском районе, а также в более отдалённых районах области.

Ранее редакция сообщала о том, что астрофизики НГУ поделились фотографиями северного сияния.

Источник фото: предоставлено пресс-службой НГУ.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Полярное сияние

340
0
0
Предыдущая статья
Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске
Следующая статья
Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Автор: Юлия Данилова

ОСАГО стало лидером по росту цен в сегменте «услуги» в декабре 2025 года в Новосибирской области — +130% к ноябрю. На втором месте взлет стоимости проезда на метро — +20%, на третьем — повышение тарифа на наземном общественном транспорте на 10,9% – 12,5%, сообщает Новосибирскстат.

Среди прочих услуг за месяц существенно выросли в цене услуги сиделок +6,2%, стрижка модельная в женском зале +6,1%, ремонт брюк из всех видов тканей +5,7%, установка натяжного потолка +5%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога +4,9%, выполнение обойных работ +4,7%.

Читать полностью

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Здесь пройдет Всероссийская выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — крупнейшее отраслевое событие Западной Сибири, где соберутся производители, профессионалы и энтузиасты активного досуга.

Три тематические зоны экспозиции:

Читать полностью

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Автор: Артем Рязанов

Спасатели МАСС сообщили, что в Новосибирске в купели за 19 декабря окунулись 6230 человек. В городе работали четыре иордани. Две из них, на пляже «Бумеранг» и в микрорайоне «Европейский берег», закрылись только в полночь. На полчаса раньше, в 21:30, прекратила работу в Затоне. Купель на озере «Жемчужина Сибири» закрылась в 22:00.

По данным МАСС, в купели на «Жемчужине Сибири» окунулись 1850 человек; в Затоне - 1420 человек; на Софийской - 1700 человек; рядом с «Европейским берегом» - 1260 человек.

Читать полностью

Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Савелий родился с поражением центральной нервной системы и большой опухолью в животе, которая начала врастать в органы брюшной полости. В московском медицинском центре он перенес множество операций по удалению самой опухоли, а также селезенки и части печени, реконструкцию желудка. Самостоятельно дышать ребенок не мог, кислород долгое время получал через трахеостому, питается через еюностому (отверстие в животе) с помощью зонда для введения лечебных смесей.

— Прошлым летом, после того как трахеостому убрали, сын стал дышать сам и начал развиваться – научился ползать, вставать в кроватке, шагать с поддержкой. Мы прошли курс занятий с логопедом, и результаты хорошие: появились первые слова, Савелий стал проявлять интерес к окружающему миру. Чтобы сын продолжил догонять ровесников – смог самостоятельно сидеть, ходить, говорить, ему нужен интенсивный курс реабилитации, включающий массаж и восстанавливающие процедуры, — рассказывает мама Савелия Ирина Савельева.

Читать полностью

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске увеличилось число компаний, которые получают на свою продукцию сертификаты халяль или заявляют, что их услуги халяльные. И если соответствующей отметкой на мясе и колбасах уже никого не удивить, то вот объявления о халяльных бровях для города кажутся чем-то новым. Infopro54 рассказывает о том, как рост числа мусульман в городе меняет рынок косметологии, медицины, ритейл и даже банковский сектор.

Халяль — это арабское слово, которое переводится как «дозволенное» или «разрешённое». В исламском своде принципов и правил (шариате) термин определяет все действия и предметы, которые разрешены для мусульман. Чаще всего это понятие применяется к продуктам питания. Халяльная еда — это не просто особая диета, а пища, приготовленная в соответствии с религиозными нормами. Основные правила касаются мяса: животных можно забивать только определённым способом, и делает это только мусульманин, произнося молитву. Однако принцип халяль распространяется и на другие сферы: финансы, медицину, фармацевтику, косметологию. В настоящее время в Новосибирске работают мастера-бровисты, которые обещают своим клиенткам халяльные брови.

Читать полностью

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Бизнес Недвижимость

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Недвижимость

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Бизнес Инновации Медицина

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Общество

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Общество

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Общество

Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Власть Город

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

Бизнес

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

Недвижимость

Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

Город

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Бизнес Общество

Бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Бизнес

Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности