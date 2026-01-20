Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

В Новосибирской области в ночь на 21 января можно будет увидеть яркое полярное сияние. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и ИСЗФ СО РАН.

— В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых предварительно можно будет наблюдать почти на всей территории страны, — говорится в сообщении.

Явление вызвано мощным выбросом плазмы, направленным к Земле, который совпал с недавней вспышкой X1.95 на Солнце. Когда облако плазмы столкнется с планетой, это вызовет сильные геомагнитные возмущения до уровня G4. Вероятность магнитных бурь высшего, пятого уровня, составляет около 10%.

Стоит отметить, что в 2025 году северное сияние было обнаружено жителями Новосибирской области всего 2 раза.

17 апреля — астрофотограф Алексей Поляков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» снимок северного сияния, который он сделал ночью в Новосибирске.

В ночь на 30 сентября сообщалось, что жители Новосибирской области могли наблюдать полярное сияние, кадры которого опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Явление заметили недалеко от Солдатского озера в Новосибирском районе, а также в более отдалённых районах области.

Ранее редакция сообщала о том, что астрофизики НГУ поделились фотографиями северного сияния.