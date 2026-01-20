Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) участка площадью более 46 гектаров, расположенного в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора. Информация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион состоится 18 февраля. Начальная цена — 600,1 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

Напомним, проект рассчитан до 31 декабря 2043 года. Инвестору предстоит на начальном этапе освободить территорию и снести 243 объекта. В их числе — ветхие и аварийные многоквартирные дома, индивидуальные жилые строения, а также нежилые здания и инженерные сети.

В рамках КРТ планируется создать современный жилой район с развитой инфраструктурой. Общий объем капитального строительства на территории должен составить 853,9 тыс. метров, из которых площадь квартир (жилых помещений) будет не более 411,3 кв. метров. Такой объем жилья ориентировочно сможет принять более 22 тысяч новых жителей. Конкретное количество домов и их этажность будут определены на стадии проектирования.

Кроме того, обязательства застройщика включают строительство социальных объектов: двух детских садов (на 190 и 280 мест), школы на 1500 мест, спортивного комплекса с бассейном, объектов здравоохранения.

