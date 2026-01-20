Поиск здесь...
Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Аукцион состоится 18 февраля

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) участка площадью более 46 гектаров, расположенного в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора. Информация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион состоится 18 февраля. Начальная цена — 600,1 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

Напомним, проект рассчитан до 31 декабря 2043 года. Инвестору предстоит на начальном этапе освободить территорию и снести 243 объекта. В их числе — ветхие и аварийные многоквартирные дома, индивидуальные жилые строения, а также нежилые здания и инженерные сети.

В рамках КРТ планируется создать современный жилой район с развитой инфраструктурой. Общий объем капитального строительства на территории должен составить 853,9 тыс. метров, из которых площадь квартир (жилых помещений) будет не более 411,3 кв. метров. Такой объем жилья ориентировочно сможет принять более 22 тысяч новых жителей. Конкретное количество домов и их этажность будут определены на стадии проектирования.

Кроме того, обязательства застройщика включают строительство социальных объектов: двух детских садов (на 190 и 280 мест), школы на 1500 мест, спортивного комплекса с бассейном, объектов здравоохранения.

Ранее редакция сообщила, что российские банки берут паузу в выдаче семейной ипотеки перед изменением правил.

Источник фото: freepik.com, автор-lifeforstock

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : КРТ аукцион

1 089
0
0
Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

В январе – декабре 2025 года погрузка зерна на Западно-Сибирской железной дороге составила почти 7,5 млн тонн. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году, сообщили  в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

— Погрузка зерна в 2025 году стала рекордной за всю историю Западно-Сибирской железной дороги, — отметили в ведомстве.

Читать полностью

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Новосибирские девелоперы могут предложить покупателям варианты помещений в разных районах города. Например, у ГК «Расцветай» — одна из самых широких ассортиментных линеек коммерческих помещений, адаптированных под разные типы бизнеса. В центре города можно приобрести коммерцию в кварталах «Сакура Парк» и «Расцветай на Красном», где дома уже сданы и активно заселяются. В центральной локации расположен и перспективный квартал «Расцветай на Кропоткина». В развивающихся районах, где традиционно проживает большая доля жителей мегаполиса, девелопер реализует проекты масштабной застройки: эко-квартал «На Кедровой», кварталы «На Игарской», «Расцветай на Зорге», «Цветной бульвар», через несколько здесь лет будут жить тысячи новосибирцев. К ним относится и новый проект «Расцветай на Учительской», который возводится в уютной и обжитой части Калининского района с изначально высоким пешеходным трафиком.

Покупка коммерческой недвижимости на первых этажах жилых комплексов и кварталов — популярная стратегия инвестирования денежных средств. Доходность от таких вложений стабильна, она складывается из растущей стоимости самого объекта и ежегодно индексируемой арендной платы.

Читать полностью

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская биотехнологическая компания ООО «ВИЗУС ЛАБ» совместно с учеными НГУ разработала фильтр для глазных капель. Разработка позволит отказаться от консервантов в препаратах.

— Современные капли после вскрытия уязвимы для микробов, поэтому производители добавляют в них химические консерванты, часто токсичные для глаз. Новый фильтр должен защитить раствор препарата от синдрома сухого глаза и патогенных бактерий. Технология направлена на лечение синдрома сухого глаза и глаукомы, — пояснил генеральный директор ООО «ВИЗУС ЛАБ», член комитета по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алексей Воеводин.

Читать полностью

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Автор: Юлия Данилова

ОСАГО стало лидером по росту цен в сегменте «услуги» в декабре 2025 года в Новосибирской области — +130% к ноябрю. На втором месте взлет стоимости проезда на метро — +20%, на третьем — повышение тарифа на наземном общественном транспорте на 10,9% – 12,5%, сообщает Новосибирскстат.

Среди прочих услуг за месяц существенно выросли в цене услуги сиделок +6,2%, стрижка модельная в женском зале +6,1%, ремонт брюк из всех видов тканей +5,7%, установка натяжного потолка +5%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога +4,9%, выполнение обойных работ +4,7%.

Читать полностью

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске увеличилось число компаний, которые получают на свою продукцию сертификаты халяль или заявляют, что их услуги халяльные. И если соответствующей отметкой на мясе и колбасах уже никого не удивить, то вот объявления о халяльных бровях для города кажутся чем-то новым. Infopro54 рассказывает о том, как рост числа мусульман в городе меняет рынок косметологии, медицины, ритейл и даже банковский сектор.

Халяль — это арабское слово, которое переводится как «дозволенное» или «разрешённое». В исламском своде принципов и правил (шариате) термин определяет все действия и предметы, которые разрешены для мусульман. Чаще всего это понятие применяется к продуктам питания. Халяльная еда — это не просто особая диета, а пища, приготовленная в соответствии с религиозными нормами. Основные правила касаются мяса: животных можно забивать только определённым способом, и делает это только мусульманин, произнося молитву. Однако принцип халяль распространяется и на другие сферы: финансы, медицину, фармацевтику, косметологию. В настоящее время в Новосибирске работают мастера-бровисты, которые обещают своим клиенткам халяльные брови.

Читать полностью

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области завершил конкурсное производство и прекратил дело о банкротстве ООО «Компания Холидей» — ключевого операционного и активодержателя группы. Это поставило точку в процессе. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры», адвокат Ирина Гребнева отметила, что наибольшая острота конфликта в деле «Холидея» пришлась на период рассмотрения заявлений о привлечении учредителей и топ-менеджмента к субсидиарной ответственности:

— В рамках этих процессов суды детально оценивали правомерность действий учредителей, в том числе по переводу бизнеса на структуру «НСК Холди». Это был принципиальный вопрос для всех участников дела.

Читать полностью
Лента новостей
Бизнес

Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Бизнес Недвижимость

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Недвижимость

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Бизнес Инновации Медицина

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Общество

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Общество

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Общество

Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Власть Город

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

Бизнес

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

Недвижимость

Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

Город

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Бизнес Общество

Бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Бизнес

Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

