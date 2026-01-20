Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

В январе – декабре 2025 года погрузка зерна на Западно-Сибирской железной дороге составила почти 7,5 млн тонн. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

— Погрузка зерна в 2025 году стала рекордной за всю историю Западно-Сибирской железной дороги, — отметили в ведомстве.

Со станций зерно отправляется потребителям в России и на экспорт в более чем 20 стран.

Основную долю в поставках составила пшеница. Также по железной дороге отгружались ячмень, зернобобовые культуры, семена масличных культур.

Всего в 2025 году погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила более 244 млн тонн.

Напомним, по данным регионального Минсельхоза, Новосибирская область занимает первое место в СФО и девятое в РФ по экспорту продукции АПК. По данным ФТС, прирост экспортных отгрузок на 01.12.2025 составлял 11,3% в натуральном выражении. На долю зерновых, масличных и зернобобовых культур приходится около 60% поставок. Кроме того, регион занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по экспорту гречихи, овса, ячменя, семян рапса и льна, соевых бобов и семян подсолнечника.

В 2025 году продукция АПК Новосибирской области поставлялась в 52 страны, ключевые направления — Юго-Восточная и Средняя Азия, а также Беларусь, Турция, Израиль и Марокко. В целом количество экспортеров в Новосибирской области превышает 2100 компаний. Внешнеэкономические отношения осуществляются с партнерами из 132 стран мира. Ведущие партнеры — Китай (более 50% всего товарооборота), Казахстан, Индия, Белоруссия.

