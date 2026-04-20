Yandex Zen RuTube
Жители Новосибирской области выберут объекты для благоустройства

В Новосибирске победителями станут три общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов

С 21 апреля начинается общероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Эта инициатива продлится до 12 июня, и каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может внести свой вклад, проголосовав за понравившиеся проекты.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона призвал максимально широко охватить жителей области информацией о предстоящем голосовании. Он отметил, что выбор общественных пространств, парков, скверов и зон отдыха, которые будут преображены, традиционно осуществляется на основе народного голосования.

По его словам, с каждым годом активность участников растет, что подтверждает действенность этого механизма, предоставляющего дополнительную возможность для улучшения городов и поселков. Вместе с тем, возросшее число претендентов делает отбор более конкурентным.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров представил подробный доклад об организации Всероссийского голосования. Согласно указу Президента, к 2025 году планируется благоустроить 30 тысяч общественных пространств по всей стране, и Новосибирская область активно участвует в этой программе, ставя цель благоустроить 637 объектов до 2030 года. Голосование является одним из ключевых инструментов достижения этой национальной цели.

Кампания проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2021 года, этот год станет пятым по счету. С 2025 года проект интегрирован в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Главная задача голосования — определить, какие общественные зоны получат финансирование из федерального и областного бюджетов для благоустройства в следующем году.

За предыдущие годы в Новосибирской области победителями голосования стали 87 объектов, значительная часть из которых уже преобразилась благодаря вложениям, превысившим 700 миллионов рублей. В прошлом году в голосовании участвовали 209 тысяч жителей региона. Примерами успешно преображенных территорий служат парк «Вешняки» в Сузуне, парк в Искитиме и Гуляй-парк в Маслянино.

Проголосовать можно будет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Волонтеры окажут помощь гражданам в общественных местах и образовательных учреждениях. Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет, пройдя регистрацию на платформе ДОБРО.РФ. В 2026 году на рассмотрение жителей Новосибирской области предложен 81 объект в 24 населенных пунктах. В Новосибирске победителями станут три общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

Автор: Юлия Данилова

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об ожидаемом кадровом решении: с должности был снят министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Автор: Юлия Данилова

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести в России третью обязательную замену паспорта по возрасту — в 60 лет. Он заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности. Это особенно актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

— Загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено, — пояснил Антропенко в комментарии РИА Новости.

Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Автор: Юлия Данилова

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска совместно с профильными структурными подразделениями мэрии прорабатывает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству медицинского центра с выделением помещений для муниципальных учреждений в сфере образования и (или) спорта улице Титова, 232,а. Информация об этом размещена в инвестиционном паспорте города на 2026 год. Площадь участка составляет 2770 кв метров.

— В целях реализации проекта требуется приведение земельного участка в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и определение муниципального учреждения города, выступающего в качестве инициатора проекта, для организации работы, — говорится в ответе департамента, полученном в ответ на запрос редакции Infopro54.

Эвтаназию безнадзорных животных поддержали иркутские депутаты

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе в депутаты Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, включающий эвтаназию агрессивных собак. Об этом сообщал портал IrkutskMedia.

В документе прописаны пять причин, на основании которых может быть вынесено решение об эвтаназии:

Вернуть государству: заросшие сорняками земли начали забирать у собственников в регионах России

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе суд Пермского края вынес решение об изъятии у собственника земельного участка сельхозназначения площадью 9 га. Об этом говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в ходе проверки было установлено, что владелец не использует участок более трех лет. Он зарос сорными растениями и древесной. Россельхознадзор потребовал устранить нарушение до конца сентября 2025 года, но в ходе повторной проверки выяснилось, что требование было проигнорировано.

Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не утвердила перечень опасных инвазивных растений и не решила, какой орган будет за это отвечать. Такой ответ редакция Infopro54 получила от регионального министерства природных ресурсов и экологии.

— В настоящее время в регионе ведётся работа по определению уполномоченного органа для утверждения такого перечня. Вносятся изменения в законы № 325-ОЗ и № 264-ОЗ. Проект закона принят в первом чтении, второе чтение намечено на апрель 2026 года, — говорится в ответе.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

