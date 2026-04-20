Жители Новосибирской области выберут объекты для благоустройства

С 21 апреля начинается общероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Эта инициатива продлится до 12 июня, и каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может внести свой вклад, проголосовав за понравившиеся проекты.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона призвал максимально широко охватить жителей области информацией о предстоящем голосовании. Он отметил, что выбор общественных пространств, парков, скверов и зон отдыха, которые будут преображены, традиционно осуществляется на основе народного голосования.

По его словам, с каждым годом активность участников растет, что подтверждает действенность этого механизма, предоставляющего дополнительную возможность для улучшения городов и поселков. Вместе с тем, возросшее число претендентов делает отбор более конкурентным.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров представил подробный доклад об организации Всероссийского голосования. Согласно указу Президента, к 2025 году планируется благоустроить 30 тысяч общественных пространств по всей стране, и Новосибирская область активно участвует в этой программе, ставя цель благоустроить 637 объектов до 2030 года. Голосование является одним из ключевых инструментов достижения этой национальной цели.

Кампания проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2021 года, этот год станет пятым по счету. С 2025 года проект интегрирован в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Главная задача голосования — определить, какие общественные зоны получат финансирование из федерального и областного бюджетов для благоустройства в следующем году.

За предыдущие годы в Новосибирской области победителями голосования стали 87 объектов, значительная часть из которых уже преобразилась благодаря вложениям, превысившим 700 миллионов рублей. В прошлом году в голосовании участвовали 209 тысяч жителей региона. Примерами успешно преображенных территорий служат парк «Вешняки» в Сузуне, парк в Искитиме и Гуляй-парк в Маслянино.

Проголосовать можно будет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Волонтеры окажут помощь гражданам в общественных местах и образовательных учреждениях. Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет, пройдя регистрацию на платформе ДОБРО.РФ. В 2026 году на рассмотрение жителей Новосибирской области предложен 81 объект в 24 населенных пунктах. В Новосибирске победителями станут три общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов.