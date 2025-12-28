Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Каждый год из-за неправильного использования фейерверков случаются пожары, люди получают ожоги и другие травмы

Жителей Новосибирской области предупредили о правилах безопасности при использовании пиротехники во время новогодних праздников. Обращение опубликовано в Telegram-канале регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что фейерверки и салюты – не игрушки, а источники повышенной опасности. Каждый год из-за неправильного обращения с пиротехникой случаются пожары, люди получают травмы и ожоги.

Спасатели предупреждают: пиротехника бывает разной степени опасности. К первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки, которые представляют минимальную угрозу. Ко второму классу относятся петарды и наземные фейерверки. Самые опасные – салютные батареи и ракетницы третьего класса. Зона риска у них достигает 20 метров.

МЧС рекомендует внимательно читать инструкцию на русском языке, запускать фейерверки только на открытых площадках вдали от домов, деревьев и линий электропередач. После поджигания фитиля сразу отходите на безопасное расстояние. Храните пиротехнику в сухом месте, куда не смогут добраться дети.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске перед Новым годом проверяют продажу пиротехники.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : пиротехника МЧС

8
0
0
Предыдущая статья
Новосибирский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году

Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года управляющие компании (УК) многоквартирных домов в России будут обязаны вести отчеты о своей деятельности по единому образцу. Эти отчеты будут размещаться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это нововведение позволит лучше контролировать работу УК как со стороны вышестоящих органов, так и со стороны жильцов, сообщил Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В сентябре 2024 года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательной единой форме отчетности управляющих компаний перед жильцами многоквартирных домов. Эту форму утвердит Минстрой России. Также УК обяжут публиковать отчеты в системе ГИС ЖКХ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера сделает деятельность управляющих компаний более прозрачной. Жильцы смогут контролировать, как расходуются их деньги.

Читать полностью

В Новосибирске с 1 января вырастет стоимость проезда в электричках

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года в Новосибирской области увеличатся тарифы на проезд в электричках АО «Экспресс-Пригород». По приказу, опубликованному на сайте регионального департамента по тарифам, стоимость проезда за километр возрастёт до 3,36 рубля.

При беспосадочных поездках стоимость проезда составит 50 рублей. Следовательно, цена билета по указанным маршрутам в Новосибирске будет равна 50 рублям.

Читать полностью

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Публицист Дмитрий Овчинников о новогоднем настроении, надеждах на будущее и праздничном Новосибирске:

— Верно было кем-то подмечено — время летит быстро. И, как кажется, с каждым годом эта скорость только увеличивается. Нравится это кому-то или нет, но объективный факт состоит в том, что темп современной жизни действительно порой кажется настолько стремительным, что он практически не оставляет времени остановиться и подумать над какими-то важными вещами, оценить, пройденный путь и наметить планы на будущее. Пожалуй, новогодние праздники — едва ли не единственная счастливая возможность чуть выдохнуть, перевести дух и хоть немного осмыслить происходящее вокруг нас и непосредственно с нами.

Читать полностью

«Их воспитали сети»: меньше половины жителей Новосибирска покупает продукты местного производства

Автор: Мария Гарифуллина

В российских городах-миллионниках, в том числе в Новосибирске, провели исследование, посвящённое географическим предпочтениям потребителей. Один из итоговых показателей – 62% опрошенных рассказали, что предпочитают приобретать именно отечественные товары – выглядит вполне достойно и патриотично. Но есть важные детали, которые показывают, что доля тех, кто на постоянной основе поддерживает местных производителей, значительно меньше.

Infopro54 изучил результаты исследования компании «Нильсен» и поговорил с экспертом, который работает с местными продуктами.

Читать полностью

Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Автор: Артем Рязанов

Заместитель главы Минстроя Алексей Ересько ответил на вопрос депутата Государственной Думы Михаила Делягина. Он заявил, что установка новогодних ёлок и праздничных украшений в подъездах многоквартирных домов не считается порчей жилых помещений.

Ранее депутат выступил с инициативой ввести мораторий на штрафы за нарушение правил пожарной безопасности при украшении подъездов ёлками и гирляндами в новогодние праздники.

Читать полностью

В Новосибирске бездомная собака преградила детям путь к школе

Автор: Артем Рязанов

Этой зимой жители Дзержинского района заметили агрессивную собаку, которая, по их словам, нападает на детей. Животное атакует школьников на пересечении Калужской улицы и 9-го Калужского переулка, по этой дороге они идут на автобусную остановку и на учебу.

Раньше собака лаяла, когда замечала детей, но 1 декабря напала на девочку и порвала её куртку, рассказали жители Om1 Новосибирск. Девочка убегала до самого дома, прикрываясь сумкой. Недавно собака пыталась напасть и на мужчину.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Медицина

Новосибирский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году

Общество

Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

Авто

Рост цен на автозапчасти ускорился в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске с 1 января вырастет стоимость проезда в электричках

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Власть

Новосибирск получит право ужесточать условия ночной продажи алкоголя

Бизнес Общество

«Их воспитали сети»: меньше половины жителей Новосибирска покупает продукты местного производства

Бизнес Недвижимость

За 2025 год новосибирские застройщики уже заработали более 80 млрд рублей

Авто

Рынок подержанных кроссоверов в Новосибирске просел на  20 %

Власть Недвижимость

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Общество

Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Общество

В Новосибирске бездомная собака преградила детям путь к школе

Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Бизнес

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

Финансы

Фишинг, фейковые магазины и розыгрыши: как мошенники используют новогоднюю суету

Бизнес Общество

Цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%

Общество

Резкое похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных

Общество

В Новосибирске подорожает проездной для льготников

Бизнес ПроБизнес Рынки

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Медицина Общество

Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

Бизнес

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Бизнес Власть

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Бизнес Власть

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности