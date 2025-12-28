Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Жителей Новосибирской области предупредили о правилах безопасности при использовании пиротехники во время новогодних праздников. Обращение опубликовано в Telegram-канале регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что фейерверки и салюты – не игрушки, а источники повышенной опасности. Каждый год из-за неправильного обращения с пиротехникой случаются пожары, люди получают травмы и ожоги.

Спасатели предупреждают: пиротехника бывает разной степени опасности. К первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки, которые представляют минимальную угрозу. Ко второму классу относятся петарды и наземные фейерверки. Самые опасные – салютные батареи и ракетницы третьего класса. Зона риска у них достигает 20 метров.

МЧС рекомендует внимательно читать инструкцию на русском языке, запускать фейерверки только на открытых площадках вдали от домов, деревьев и линий электропередач. После поджигания фитиля сразу отходите на безопасное расстояние. Храните пиротехнику в сухом месте, куда не смогут добраться дети.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске перед Новым годом проверяют продажу пиротехники.