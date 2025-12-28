Поиск здесь...
Недвижимость Общество

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Неудовлетворенный спрос только в одном банке составляет свыше 12 тысяч заявок

Спрос накапливается

Сбербанк в Новосибирске сегодня одобряет 68% поданных заявок на ипотечные кредиты. В хорошие времена было около 75%, поэтому сегодня ситуация с учетом действующих процентных ставок находится на приемлемом уровне. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) заявил управляющий Новосибирской дирекцией Сбербанка Александр Солоп. По его словам, на Сбербанк приходится 65% ипотечного рынка Новосибирской области.

— Однако уровень конвертации поданных заявок в выданные кредиты составляет только четверть. На начало декабря 12,3 тысяч или 75% заявок не подобрали себе жилье. Этот спрос накапливается и здесь есть с чем работать, — констатировал банкир.

При этом в ноябре 2025 года банк выдал почти 7 тысяч ипотечных кредитов — в два раза больше, чем в ноябре 2024. Средняя сумма займа на первичное жилье в 2025 году составляет 5,3 млн рублей, на вторичку — 3 миллиона.

— Чек на вторичку небольшой, так как рыночная ипотека дорогая и граждане в основном добирают к тому, что продают, вкладывают свои сбережения, то есть минимизируют объемы ипотечного кредитования, — констатировал Солоп.

Цены на новостройки, по наблюдениям экспертов банка, в регионе за 2025 год выросли на 4%, что сопоставимо накопленной инфляцией. По сравнению с 2024 (+10%), рост цен на недвижимость замедлился. На вторичку цены выросли на 3%, годом ранее рост составлял 5%.

Старший аналитик отдела «Аналитический хаб» Сбербанка Виталий Лакеев прогнозирует, что в целом по стране снижение выдач ипотеки в 2025 году будет на уровне 5-10%.

— В Новосибирской области в первом квартале просадка была больше, чем в целом по стране, но в октябре- ноябре продажи были достаточно хорошими и обогнали общероссийский индекс. Информационный фон вокруг семейной программы стал триггером для роста спроса,  — констатировал эксперт.

По его словам, в 2025 году 80% всех выдач занимала льготная ипотека.

Сокращение предложения

Застройщики на рыночные условия ожидаемо отреагировали снижением предложения, что помогает рынку достичь баланса.

— В Новосибирской области девелоперы менее активно, чем в целом по стране, притормозили запуск новых проектов. В Новосибирске на человека строится примерно 1,6 кв метров жилья, в Москве — 1,3−1,4 метра. То есть стройка в городе неплохо развита. Но важно не только построить, но и продать и здесь регион находится в средней зоне по уровню затоваривания. На момент ввода дома в Новосибирске в среднем продано около 70% квартир, — комментирует Виталий Лакеев

Он привел данные, показывающие, что в домах региона со сроком ввода в 2026 году, продано около 50% квартир. В домах, которые сдаются в 2027 году —17%. После 2028 года пока мало объектов с запланированным вводом.

— Запускать новые проекты нужно, но с оглядкой на баланс рынка, — констатировал аналитик.

По данным мэрии Новосибирска в 2025 году застройщики получили разрешения на строительство 67 многоквартирных домов. Это минимальный показатель с 2020 года.

Курс на коммерческую ипотеку

Александр Солоп отметил, что с января 2025 года правительство Российской Федерации снизило объем субсидий банкам с 2,5% до 2%.

— Это 20% от доходов банка, что может повлиять на проценты одобрения в 2026 году. Возможна, диверсификация банков по выдаче ипотеки на проектное финансирование. Мы пока снижать процент одобрения не планируем, но возможны разные сценарии, начало года покажет, — подчеркнул Солоп.

Банкир прогнозирует, что в следующем году будет расти доля выдач коммерческой ипотеки. Напомним, в декабре Центробанк снизил ключевую ставку до 16%. Виталий Лакеев полагает, что к концу 2026 года ставка Банка России будет на уровне 12%, а рыночная ипотека уйдет на уровни в 14%.

— Сейчас мы находимся в цикле снижения ставок. То есть, на наш взгляд, самое страшное позади. Впереди медленное, но все-таки, восстановление. Снижение ставок поддержит рыночный спрос, который позитивен для застройщиков. В следующем году, мы надеемся на небольшой рост — порядка 5% процентов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в 2026 году на рынке Новосибирска может сформироваться дефицит предложения

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска ипотека

