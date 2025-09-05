Суд отказал прокуратуре в иске к Минпромторгу Новосибирской области на 750 млн

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в иске областной прокуратуры к ООО «Росэкспресс» и Минпромторгу региона. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте суда. Дело рассматривается в закрытом режиме. Иск на сумму почти 750 млн рублей был подан в марте 2025 года.

Как отмечается в материалах дела, прокуратура обратилась с иском к Минпромторгу и ООО «Росэкспресс» о признании государственных контрактов недействительными, применении последствий недействительности сделок. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: УФНС по Новосибирской области, а также экс-чиновники Минпромторга Наталья Зырянова и Юрий Воробьёв. Оба были задержаны в конце 2024 года.

По решению суда, в апреле 2025 года на имущество и счета «Росэкспресс» был наложен арест.

Компания «Росэкспресс» с 2022 года являлась одним из контрагентов Минпромторга Новосибирской области по поставкам товаров для обеспечения нужд СВО.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «РосЭкспресс» образовано в марте 2009 года в Москве с уставным капиталом 20 тысяч рублей. С 2021 года компания базируется в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД— «Торговля оптовая неспециализированная» и «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Единственным учредителем компании является Дмитрий Каледа. Директор — Дмитрий Смирнов. По итогам 2024 года выручка организации — 370,7 млн (+8%), чистая прибыль — 5,9 млн (в 2023 году — 3,7 млн рублей). На сервисе значится, что с компанией заключен единственный госконтракт с Новосибирским политехническим колледжем на сумму 44,7 тысяч рублей.

Напомним, в мае в СИЗО направили министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров якобы уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.

Также в мае Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова и соучредителя Дмитрия Каледы. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о вынесении приговора министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову.