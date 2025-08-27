В новосибирском вузе будут разрабатывать медицинские симуляторы

Новосибирский медуниверситет и компания ООО «Эйдос» (резидент ИНТЦ «Сириус») подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Технопрома. Речь идет о проектах нацеленных на инновационное развитие здравоохранения, разработке и внедрении медицинского симуляционного оборудования.

— Наша компания является разработчиком и производителем медицинского оборудования более 13 лет. Мы заинтересованы в создании более специализированных высокотехнологичных симуляторов: для нейрохирургии, офтальмологии и т.д. Для этого нам нужен высокий уровень экспертной аналитики в лице медицинских вузов. На это направлено соглашение, — пояснил генеральный директор ООО «Эйдос» Ленар Валеев.

По его словам, с сильным медицинским партнером разработчики рассчитывают получить продукты, которые будут использоваться для обучения студентов в вузах страны, а также продаваться на экспорт.

Исполняющий обязанности ректора «Новосибирского государственного медицинского университета» Илья Глущенко отметил, что на российском рынке практически нет отечественных высокотехнологичных медицинских симуляторов, в основном они поставляются в страну из-за рубежа.

— Надеемся, что медуниверситет получит свой профит от соглашения, — подчеркнул он.

Ранее редакция сообщала о том, что на форуме «Технопром-2025» представят инновационные медизделия для бойцов СВО.