Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

На концерте Новосибирская государственная филармония, посвящённом 100-летию композитора Александр Зацепин, прозвучало предложение присвоить музыканту звание «Почётный житель Новосибирска». Инициативу, озвученную со сцены, зрители зала аплодисментами. По словам директора филармонии Анна Терешкова, музыка композитора стала частью культурного кода страны.

— Музыка нашего земляка — это единый музыкальный код, который навсегда соединил многочисленные народы России. Я рада, что Новосибирская филармония — самая крупная филармония нашей страны — выступила с предложением присвоить Александру Зацепину звание почётного жителя Новосибирска. Он является одним из самых достойных кандидатов на это звание, — отметила Терешкова.

Филармония намерена обсудить инициативу с городским Советом депутатов.

В честь юбилея Александра Зацепина в зале имени Каца прошел концерт. В программе прозвучали известные произведения композитора, включая песни «Есть только миг» и «Куда уходит детство».

Сам Александр Зацепин направил зрителям видеообращение, в котором поблагодарил жителей города за поздравления и внимание к своему творчеству.

Стоит отметить, что накануне юбилея филармония запустила акцию #Зацепин100, пригласив поклонников музыканта присоединиться к праздничным мероприятиям.

За несколько дней до даты музыканты ансамбля «Сибирский брасс» и детский хор Детской музыкальной школы №1 выступили в холле торгово-развлекательного центра «Аура», исполнив популярные композиции композитора.

По данным организаторов, до 30 апреля 2026 года в регионе планируется провести около 200 мероприятий, посвящённых юбилею Зацепина. В них примут участие коллективы более чем 180 учреждений культуры. Жители города также поддерживают акцию в социальных сетях, публикуя фотографии и цитаты из известных песен композитора.

Александр Зацепин родился и вырос в Новосибирске. Он учился в школе №12 и Детской музыкальной школе №1. В 1947 году будущий композитор работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. Позднее Зацепин стал одним из самых известных композиторов страны. Его музыка прозвучала в десятках фильмов, включая Бриллиантовая рука, Иван Васильевич меняет профессию, Красная палатка, Земля Санникова и 31 июня. Многие созданные им мелодии стали частью массовой культуры и продолжают исполняться спустя десятилетия.

По данным на февраль 2026 года, звание почетного жителя Новосибирска носят 57 человек. В этом списке — люди, внесшие значительный вклад в развитие города и страны. Среди них космонавт-испытатель Анна Кикина, легендарный спортсмен и сенатор Александр Карелин, бывшие губернаторы Владимир Городецкий и Виктор Толоконский, а также известные деятели культуры и науки: основатель Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольд Кац, основатель студии «Старая мельница» Леонид Сикорук, директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило, ученый Николай Добрецов и художник-монументалист Александр Чернобровцев.

Ранее редакция сообщала о том, что детской музыкальной школе № 1 присвоят имя Александра Зацепина.