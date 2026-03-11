Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Старое здание, расположенное на улице Советской, давно нуждается в капитальном ремонте

Новосибирская государственная областная научная библиотека объявила закупку на капитальный ремонт фасада здания, расположенного на улице Советской, 6. Начальная максимальная цена договора составляет 48,2 миллиона рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией. Проект прошел государственную экспертизу, положительное заключение получено еще в декабре 2020 года. Подрядчик должен завершить ремонт до 30 октября 2027 года.

В документации подчеркивается, что работы будут проходить на территории действующей библиотеки. Это накладывает особые обязательства на исполнителя: необходимо оградить строительную площадку от примыкающих рабочих помещений и исключить доступ со стройплощадки в действующие помещения учреждения. Администрация библиотеки вправе приостановить производство работ по своему требованию. Вид, качество и цветовую гамму материалов подрядчик обязан согласовать с заказчиком в течение 15 дней с момента заключения договора.

Здание на Советской, 6 не является объектом культурного наследия, хотя и относится к исторической застройке города. Изначально оно было двухэтажным, и в нем располагалась типография Николая Литвинова. После 1917 года оно сменило нескольких хозяев. В 1938 году его реконструировали, увеличив этажность. Новосибирская государственная областная научная библиотека располагается в здании на Советской с 70-х годов прошлого века.

Ранее редакция рассказывала о планах по развитию ГПНТБ СО РАН и о том, что соответствующий проект оценивают в 10 миллиардов рублей.

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Исторические здания библиотека

284
0
0
Предыдущая статья
Смотровую площадку в форме снежинки предлагают построить в Новосибирске
Следующая статья
Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Автор: Юлия Данилова

На концерте Новосибирская государственная филармония, посвящённом 100-летию композитора Александр Зацепин, прозвучало предложение присвоить музыканту звание «Почётный житель Новосибирска». Инициативу, озвученную со сцены, зрители зала аплодисментами. По словам директора филармонии Анна Терешкова, музыка композитора стала частью культурного кода страны.

— Музыка нашего земляка — это единый музыкальный код, который навсегда соединил многочисленные народы России. Я рада, что Новосибирская филармония — самая крупная филармония нашей страны — выступила с предложением присвоить Александру Зацепину звание почётного жителя Новосибирска. Он является одним из самых достойных кандидатов на это звание, — отметила Терешкова.

Читать полностью

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве на 80 миллионов рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

— В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2024 года женщина совершила ряд мошенничеств в отношении жителей различных регионов, с причинением материального ущерба в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Читать полностью

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Автор: Мария Гарифуллина

Инвалиды по зрению, проживающие в Новосибирской области, рассчитывают в 2026 году получить сертификаты на оплату корма для собак-проводников. Новая мера поддержки незрячих была анонсирована и одобрена на федеральном уровне в прошлом году, но пока сертификатов никто не получил. Infopro54 поговорил с владельцами собак-проводников и выяснил, почему они ждут скорейшего решения вопроса.

Впервые о планах выплачивать инвалидам по зрению компенсацию затрат на покупку корма для собак-проводников Минтруд РФ сообщил в сентябре 2025 года и пояснил, что такая выплата будет оформляться с использованием электронного сертификата. Был опубликован соответствующий проект постановления Правительства РФ. В нем было указано, что предельный размер оплаты корма для собаки составляет 60 838 рублей в год, и данная сумма подлежит индексации ежегодно соразмерно инфляции. Предполагалось, что постановление вступит в силу в январе 2026 года. На правительственных ресурсах на момент подготовки материала не удалось обнаружить сведений о том, что данный документ подписан. Но 24 декабря 2025 года на пленарном заседании Совета Федерации были одобрены изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и они как раз касались оплаты корма для собак-проводников, приобретаемого с использованием электронного сертификата. Исходя из того, что сертификатов еще нет, инвалиды по зрению делают вывод, что окончательного решения и проработанного механизма пока нет.

Читать полностью

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Подрядные организации, выполняющие уборку снега в Новосибирске, на некоторых участках сваливают его на газоны, ломая высаженные там кустарники и деревья. В некоторых локациях вместо со снегом они сносят зеленые насаждения. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил сотрудникам муниципалитета и главам районов выявлять такие нарушения.

— После схода снега нужно провести обследование зелёных насаждений совместно с администрациями районов и профильными подразделениями мэрии. Там, где будут выявлены повреждения, подрядным организациям должны быть выставлены претензии, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу ГОСТ на маникюр. Участники рынка рассказали, как он повлияет на индустрию. Основное новшество в том, что ГОСТ приравнивает мастера на дому к полноценному предприятию бытового обслуживания.

Мастер по маникюру должен будет подтверждать квалификацию, то есть обязательно получить документ о профессиональной подготовке или переподготовке. При этом сертификаты частных онлайн-школ без лицензии во внимание приниматься не будут.

Читать полностью

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Автор: Юлия Данилова

На территории Первомайского района Новосибирска находится пять садовых обществ, которые весной нередко попадают в зоны подтопления. Это СНТ «Волна», «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог» и «Молодость». Сейчас уровень воды в районе этих обществ составляет 80 см, критический — 360 см, напомнил глава района Вадим Бобырь.

— Сегодня разработан и утвержден план мероприятий на территории района, проведено заседание комиссии по ЧС, консолидированы запасы материальных ресурсов для ликвидации подтоплений. В случае ухудшения ситуации примем меры по оповещению граждан через ЕДДС, громкоговорители, расположенные в СНТ, информационную расклейку. Ведем работу с председателями обществ, — перечислил Бобырь.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Культура Общество

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Общество

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Бизнес Общество Право&Порядок

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Власть

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Общество

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Бизнес

На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

Бизнес Власть Город

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Бизнес Общество

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Бизнес Власть

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Власть Общество

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Бизнес

В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Власть Общество

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Власть

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

Власть

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Власть Недвижимость Общество

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Бизнес Рынки

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Власть

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Общество

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности