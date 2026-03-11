Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Новосибирская государственная областная научная библиотека объявила закупку на капитальный ремонт фасада здания, расположенного на улице Советской, 6. Начальная максимальная цена договора составляет 48,2 миллиона рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией. Проект прошел государственную экспертизу, положительное заключение получено еще в декабре 2020 года. Подрядчик должен завершить ремонт до 30 октября 2027 года.

В документации подчеркивается, что работы будут проходить на территории действующей библиотеки. Это накладывает особые обязательства на исполнителя: необходимо оградить строительную площадку от примыкающих рабочих помещений и исключить доступ со стройплощадки в действующие помещения учреждения. Администрация библиотеки вправе приостановить производство работ по своему требованию. Вид, качество и цветовую гамму материалов подрядчик обязан согласовать с заказчиком в течение 15 дней с момента заключения договора.

Здание на Советской, 6 не является объектом культурного наследия, хотя и относится к исторической застройке города. Изначально оно было двухэтажным, и в нем располагалась типография Николая Литвинова. После 1917 года оно сменило нескольких хозяев. В 1938 году его реконструировали, увеличив этажность. Новосибирская государственная областная научная библиотека располагается в здании на Советской с 70-х годов прошлого века.

Ранее редакция рассказывала о планах по развитию ГПНТБ СО РАН и о том, что соответствующий проект оценивают в 10 миллиардов рублей.