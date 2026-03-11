Новосибирский застройщик, осужденный за хищение 150 млн рублей, подал на УДО

В Первомайский районный суд Новосибирска поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Варламова. Он признан виновным в мошенничестве на миллионы рублей при строительстве жилого комплекса «Радужный», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, Варламов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Новосибирска приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия и суда, Варламов, возглавляя подрядную компанию, с 2014 по 2021 год присваивал деньги дольщиков. Эти средства предназначались для строительства пяти многоквартирных домов в селе Верх-Тула (ЖК «Радужный»).

Из-за действий Варламова обязательства перед покупателями квартир не были выполнены. В результате пострадали 146 дольщиков и четыре компании. Ущерб превысил 150 миллионов рублей.

Варламову суд первой инстанции приговорил к четырем годам колонии общего режима с запретом занимать определенные должности. Но апелляционный суд Новосибирского областного суда 1 августа 2024 года отменил это дополнительное наказание, оставив основное решение в силе.

Осужденный, отбывающий наказание, подал в суд ходатайство о досрочном освобождении. Заседание по его делу назначено на 31 марта 2026 года.

