Право&Порядок

Новосибирский застройщик, осужденный за хищение 150 млн рублей, подал на УДО

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Из-за его действий пострадали 146 дольщиков и четыре компании

В Первомайский районный суд Новосибирска поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Варламова. Он признан виновным в мошенничестве на миллионы рублей при строительстве жилого комплекса «Радужный», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, Варламов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Новосибирска приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия и суда, Варламов, возглавляя подрядную компанию, с 2014 по 2021 год присваивал деньги дольщиков. Эти средства предназначались для строительства пяти многоквартирных домов в селе Верх-Тула (ЖК «Радужный»).

Из-за действий Варламова обязательства перед покупателями квартир не были выполнены. В результате пострадали 146 дольщиков и четыре компании. Ущерб превысил 150 миллионов рублей.

Варламову суд первой инстанции приговорил к четырем годам колонии общего режима с запретом занимать определенные должности. Но апелляционный суд Новосибирского областного суда 1 августа 2024 года отменил это дополнительное наказание, оставив основное решение в силе.

Осужденный, отбывающий наказание, подал в суд ходатайство о досрочном освобождении. Заседание по его делу назначено на 31 марта 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов.

Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд освобождение застройщик

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину
Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве на 80 миллионов рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

— В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2024 года женщина совершила ряд мошенничеств в отношении жителей различных регионов, с причинением материального ущерба в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Автор: Артем Рязанов

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора муниципального Центра водных видов спорта Дмитрия Оленникова к ответственности за растрату и получение взятки. С 2020 по 2023 годы он незаконно перечислил юридическому лицу бюджетные средства на сумму 6,8 миллионов рублей, используя служебное положение.

С октября 2020 по февраль 2024 года, по версии следствия, Оленников получил взятку в размере 1,4 миллиона рублей. Деньги он взял лично и через посредника. Взятка предназначалась за то, чтобы Оленников разрешил индивидуальному предпринимателю проводить занятия по плаванию в муниципальном бассейне без законных договоров. Также он обеспечил оплату коммунальных расходов за счет бюджета.

Читать полностью

Больше цифрового контроля: в Новосибирске расширят возможности системы видеоаналитики

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области ищет подрядчика на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики» центра обработки данных. Судя по тендерной документации, речь идет об увеличении количества видеопотоков, обрабатываемых блоком видеоаналитики. В документах фигурирует оборудование, реализованное на базе программного обеспечения «Визирь» производства ООО «ЦРТ», а также «FindFace Multi» производства ООО «НТех лаб».

У заказчика имеется 3000 средств видеомониторинга, передающих в ЦОД посредством единой сети передачи данных и защиты периметра безопасности видеопоток. Новая система должна выполнять биометрическую идентификацию и верификацию от 330 до 600 лиц в секунду, а также поддерживать базу данных до 1 000 000 разыскиваемых лиц (биометрические образцы в базе данных).

Читать полностью

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, осваивая новые цифровые инструменты, чтобы войти в доверие к гражданам. На смену простым звонкам приходят более изощренные и продуманные схемы обмана, использующие привычные для людей сервисы.

Одна из таких схем теперь реализуется через QR-коды, которые прочно вошли в повседневную жизнь и воспринимаются многими как безопасный и быстрый способ оплаты. Злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем, которые внешне неотличимы от официальных уведомлений. Отправителем значатся Федеральная налоговая служба или известный маркетплейс. В письме сообщается о наличии небольшой задолженности, ошибке в платеже за доставку или сбое при оплате подписки. Потенциальную жертву призывают быстро решить вопрос.

Читать полностью

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Прокурор Центрального района Новосибирска, Олег Бадмаев, утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении 36-летней местной жительницы.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2025 года женщина обманом, под предлогом проведения обряда «откупа души и тела», похитила у своей жертвы более 10 миллионов рублей.

Читать полностью

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 168-ФЗ, которые расширяют требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере. Директор Патентно-правового центра «Сибирь Патент», патентный поверенный Александра Болотова рассказала Infopro54 о сути закона о русификации и о его тонкостях.

— Александра, кого касается этот закон? Можно ли выделить какие-то сегменты рынка, какие-то виды бизнеса, которых он касается в первую очередь?

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

