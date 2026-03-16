Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Помимо действующей компенсации за изъятых животных (свыше 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг), было принято решение о предоставлении социальной поддержки тем, кто оказался в сложном положении из-за частичной потери дохода вследствие ликвидации животных в рамках противоэпизоотических мер.

Проект Постановления Правительства «О социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных» предусматривает ежемесячную материальную помощь в течение девяти месяцев. Размер выплат составит среднедушевой прожиточный минимум, установленный для Новосибирской области. Эту помощь получат собственники изъятых животных и члены их семьи, проживавшие по адресу изъятия на момент этого события. К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, являющиеся студентами очной формы обучения. Таким образом, для семьи из четырех человек общая сумма выплат достигнет 668 160 рублей.

Также внесены изменения в Постановление Правительства от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Эти изменения направлены на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для личных подсобных хозяйств. Субсидии будут доступны гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Новосибирской области, затронутой противоэпизоотическими мероприятиями.

Принятые нормативные правовые акты скоро будут опубликованы на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

По распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в муниципальных районах и округах, где проводятся противоэпизоотические мероприятия, организован прием граждан. Специалисты министерства труда и социального развития, министерства сельского хозяйства и управления ветеринарии занимаются оперативным приемом, проверкой и оформлением документов для получения соответствующих выплат.