Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Дата:

Соответствующие документы приняты сегодня на заседании областного правительства под руководством губернатора Андрея Травникова

Помимо действующей компенсации за изъятых животных (свыше 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг), было принято решение о предоставлении социальной поддержки тем, кто оказался в сложном положении из-за частичной потери дохода вследствие ликвидации животных в рамках противоэпизоотических мер.

Проект Постановления Правительства «О социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных» предусматривает ежемесячную материальную помощь в течение девяти месяцев. Размер выплат составит среднедушевой прожиточный минимум, установленный для Новосибирской области. Эту помощь получат собственники изъятых животных и члены их семьи, проживавшие по адресу изъятия на момент этого события. К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, являющиеся студентами очной формы обучения. Таким образом, для семьи из четырех человек общая сумма выплат достигнет 668 160 рублей.

Также внесены изменения в Постановление Правительства от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Эти изменения направлены на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для личных подсобных хозяйств. Субсидии будут доступны гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Новосибирской области, затронутой противоэпизоотическими мероприятиями.

Принятые нормативные правовые акты скоро будут опубликованы на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

По распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в муниципальных районах и округах, где проводятся противоэпизоотические мероприятия, организован прием граждан. Специалисты министерства труда и социального развития, министерства сельского хозяйства и управления ветеринарии занимаются оперативным приемом, проверкой и оформлением документов для получения соответствующих выплат.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

144
0
0
На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Читать полностью

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Андрей Травников отметил, что MAX — это не просто мессенджер, а комплексный сервис, включающий государственные услуги, и важно, чтобы жители эффективно использовали его возможности, не испытывая путаницы из-за большого объема информации. Глава региона призвал к понятному информированию о преимуществах мессенджера и к управлению разработкой новых сервисов, чтобы избежать их дублирования и сохранить ясность для пользователей.

Министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь проинформировал главу региона о ходе внедрения сервисов MAX в Новосибирской области. MAX выступает как открытая платформа, позволяющая сторонним организациям, включая бизнес, банки и госорганы, встраивать свои сервисы. Сюда входят предоставление госуслуг, предъявление цифровых документов и подтверждение льготных статусов.

Читать полностью

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к администрации города Бердска и МУП «Комбинат бытовых услуг» о взыскании расходов в связи с возвратом части займа. Речь идет о сумме 242,4 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу решено привлечь ППК «Фонд развития территорий»

Читать полностью

Контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях

Автор: Юлия Данилова

Региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов АО «Сспецавтохозяйство» и ГУФСИН России по Новосибирской области заключили договор на приобретение 40 контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) объемом 8 и 12 куб. метров.

— На территории ГУФСИН есть все необходимое производство и оборудование для их изготовления, — отметили в пресс-службе «САХ».

Читать полностью

В следственном комитете Новосибирской области меняется руководитель

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев ушёл в отпуск. Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на свои источники. В пятницу 13 марта он попрощался с коллективом. На сайте регионального СК информации о Долгалеве нет. Причины его увольнения пока неизвестны.

Исполняющим обязанности  руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области назначен Сергей Артеменко. Первым заместителем руководителя является Антон Бадулин.

Читать полностью

Новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка

По результатам общественного обсуждения проекта Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь солдаты-срочники смогут трудоустроиться артистами балета цирка и мимического ансамбля, а также костюмерами, челюстно-лицевыми хирургами, инженерами-таксаторами и инженерами-программистами по технической защите.

Перечень альтернативной гражданской службы Минтруд дополняет регулярно. На данный момент в нем насчитывается 363 профессии. Буквально за последний год их количество выросло более чем на четверть. В марте прошлого года перечень достиг 266 пунктов. Тогда его дополнили обязанностями промыслового охотника, кладовщика, артиста балета, химика, резчика мясопродуктов, оператора машинного доения, рыбовода, сборщика обуви и многие другие.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Культура

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Бизнес Власть

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Власть

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Общество

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

Авто

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Бизнес

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

Авто Общество

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Бизнес

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Власть

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Общество

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Бизнес Общество Туризм

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Общество

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Общество

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Общество

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Бизнес Власть

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Бизнес

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Бизнес Право&Порядок

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Медицина Общество Технологии

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности