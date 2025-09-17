Рекламодателям

Ремонт Ленинск-Кузнецкой трассы по нацпроекту близится к завершению

  • 17/09/2025, 11:40
Подрядчики практически закончили укладку асфальтобетонного покрытия на отдельных отрезках дороги общей длиной 17,5 километров

В Новосибирской области близится к завершению обновление Ленинск-Кузнецкой трассы, осуществляемое в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как отметил глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, данная дорога, являющаяся частью региональной опорной сети, характеризуется высокой интенсивностью движения – не менее трёх тысяч автомобилей в сутки. В текущем году, в рамках упомянутого нацпроекта, дорожные работы велись в районе населённых пунктов Карпысак, Усть-Каменка и Владимировка. Полное завершение реконструкции и открытие для полноценного движения запланировано на октябрь текущего года.

Основные работы на объектах практически завершены. Сейчас усилия сосредоточены на укладке финального слоя дорожного покрытия. Одновременно с этим ведётся обустройство остановочных комплексов, пешеходных зон и восстановление водопропускной системы. Сдача всех объектов планируется в установленный срок. Контроль за выполнением ведёт региональное министерство транспорта.

В 2026 году планируется продолжение ремонтных работ. Уже подготовлен проект обновления следующего участка трассы протяжённостью 14,7 километра в направлении Кузбасса.

Кроме того, активно ведётся масштабная реконструкция ключевого участка от границы Новосибирска до соединения с возводимым Восточным обходом. Работы по проекту «Инфраструктура для жизни» идут с опережением графика. На данный момент первоочередное внимание уделяется второму пусковому комплексу протяжённостью 1,5 км. В задачи на текущий год входит установка шумозащитных экранов, барьерных и перильных ограждений, а также организация водоотвода.

В октябре 2024 года был заключён контракт на реконструкцию третьего пускового комплекса (1,9 км) со сроком завершения в октябре 2027 года. В рамках данного контракта уже выполнены работы по демонтажу старого дорожного покрытия и основания.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», запущенный в 2025 году, призван повысить качество жизни населения за счёт модернизации жилья, дорог и коммунальной инфраструктуры. Главная цель – улучшение качества среды для жизни в ключевых населённых пунктах региона на 30 % к 2030 году и на 60 % к 2036 году. В текущем году в рамках проекта запланировано проведение работ на 103 дорожных объектах в Новосибирской области, что составляет 255,75 км дорог и 958,8 погонных метров искусственных сооружений. На сегодняшний день уложено более 87% верхних слоев дорожного покрытия от запланированного объема.

