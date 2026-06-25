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Авто

Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

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В июне прошлого года лимит увеличили со 100 до 200 тысяч рублей

Госдума на пленарном заседании не приняла законопроект, который предлагал увеличить размер страхового возмещения по ОСАГО с 200 тысяч до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП по европротоколу без участия сотрудников полиции. Данные о таких авариях не должны были фиксироваться и передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

В июне прошлого года лимит выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола уже был увеличен: со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Авторы законопроекта объяснили, что этот лимит был установлен на основе средней стоимости ремонта автомобилей на момент принятия закона. Однако они также отметили, что прогнозируемое повышение цен на автомобили из-за новой методики расчета утильсбора приведет к значительному росту стоимости запчастей и ремонта.

По словам депутатов, в случае ДТП ремонт даже небольших повреждений может превысить текущий лимит выплат. Это заставит пострадавших обращаться в Госавтоинспекцию, увеличивая нагрузку на полицию и вызывая заторы на дорогах. Европротокол, который используется в более чем 40% ДТП, может стать менее популярным из-за недостаточного лимита и роста цен.

— Учитывая существенный рост цен на автомобили, вызванный изменением методики расчета утилизационного сбора и ежегодной индексацией его размера, действующий лимит выплат по европротоколу перестает соответствовать реальному уровню ущерба при ДТП. Повышение лимита до 300 тыс. рублей позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан, — говорится в пояснительной записке.

Ранее редакция сообщала о том, что полис ОСАГО подешевел в Новосибирске.

Источник фото:  Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Авто

Регионы : Россия

Теги : ОСАГО автомобиль

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Андрей Травников: На региональном уровне все потребители обеспечены топливом

Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 22 июня в Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.

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Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске, как и по всей России, владение популярными автомобилями с пробегом в 2026 году становится все более затратным. Совместное исследование международной сети автосервисов FIT SERVICE и платформы Авто.ру показало, что средний возраст самых востребованных моделей вырос, а вместе с ним значительно увеличились и расходы на их обслуживание.

Аналитики изучили десять моделей, которые неизменно входят в топ-продаж на вторичном рынке: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan. За последний год средний возраст этих автомобилей увеличился до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тысячи километров. При этом количество предложений по этим моделям на рынке сократилось примерно на 10,5%, а основная масса объявлений сосредоточена в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

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Российские таксопарки переводят машины в собственность физлиц

Автор: Артем Рязанов

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением расширить действующую квоту в 25 % на автомобили без требований к локализации на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сейчас такая квота доступна лишь физическим лицам, владеющим машинами более шести месяцев. В НАТ считают, что действующие правила создают неравные условия и ограничивают возможности таксопарков. Проблема наглядно видна на примере Москвы: при возможной квоте в 22 281 автомобиль по этой схеме зарегистрировано всего два транспортных средства.

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За год сеть электрозаправок в Новосибирске выросла на 70%

Автор: Артем Рязанов

Аналитики сервиса 2ГИС оценили, как развивается инфраструктура для зарядки электромобилей в российских городах, а также проследили динамику стоимости зарядки за год.

Среди десяти крупнейших городов России Новосибирск выделяется самыми высокими темпами роста числа электрозаправочных станций (ЭЗС). За период с июня 2025 по июнь 2026 года количество таких заправок в городе увеличилось на 70,6%, достигнув показателя в 145 единиц (с 85).

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В Новосибирске сократилось предложение машин с пробегом

Автор: Артем Рязанов

На вторичном авторынке Новосибирской области фиксируется оживление спроса — после периода охлаждения в 2025 году покупатели вновь активнее интересуются машинами с пробегом. По данным сервиса Авто.ру, с января по май 2026 года просмотры объявлений выросли на 14%.

При этом объём предложения в мае сократился на 12% по сравнению с январём. На фоне снижения количества доступных автомобилей средняя цена машины с пробегом в регионе поднялась на 6,5% и достигла 1,54 миллиона рублей. Речь идёт об авто возрастом порядка 13,5 лет с пробегом около 190 тысяч километров.

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