Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по ОСАГО

Госдума на пленарном заседании не приняла законопроект, который предлагал увеличить размер страхового возмещения по ОСАГО с 200 тысяч до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП по европротоколу без участия сотрудников полиции. Данные о таких авариях не должны были фиксироваться и передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

В июне прошлого года лимит выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола уже был увеличен: со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Авторы законопроекта объяснили, что этот лимит был установлен на основе средней стоимости ремонта автомобилей на момент принятия закона. Однако они также отметили, что прогнозируемое повышение цен на автомобили из-за новой методики расчета утильсбора приведет к значительному росту стоимости запчастей и ремонта.

По словам депутатов, в случае ДТП ремонт даже небольших повреждений может превысить текущий лимит выплат. Это заставит пострадавших обращаться в Госавтоинспекцию, увеличивая нагрузку на полицию и вызывая заторы на дорогах. Европротокол, который используется в более чем 40% ДТП, может стать менее популярным из-за недостаточного лимита и роста цен.

— Учитывая существенный рост цен на автомобили, вызванный изменением методики расчета утилизационного сбора и ежегодной индексацией его размера, действующий лимит выплат по европротоколу перестает соответствовать реальному уровню ущерба при ДТП. Повышение лимита до 300 тыс. рублей позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан, — говорится в пояснительной записке.

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