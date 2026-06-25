Сергей Кондратьев получил мандат депутата регионального парламента

На июньской сессии регионального парламента мандат депутата Владимира Ворожцова от «Партии пенсионеров» получил гендиректор АО «Механический завод “Искра”» (входит в «Ростех») Сергей Кондратьев.

Напомним, Владимир Ворожцов в мае досрочно сложил полномочия. Как сообщал «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Сергей Кондратьев вошел в состав комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Напомним, Сергей Кондратьев был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

В 2015 году он работал заместителем гендиректора завода «Швабе — Оборона и защита» и баллотировался в горсовет Новосибирска от партии «Родина».

— Кондратьев оказался актором беспрецедентного в новосибирской истории кейса, когда избирательная комиссия Центрального района непостижимым образом потеряла подписи, собранные в поддержку его выдвижения. Не найдя утраченные подписи, избирком решил зарегистрировать Кондратьева. Его соперником был Сергей Бондаренко. Депутатом Кондратьев в итоге не стал, — напоминал ЦДЖ.

В 2020 году Кондратьев пытался пройти в региональный парламент по округу №24, где выдвигался руководитель реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин, и снова не прошел. В 2025 году промышленник шел на выборы кандидатом-списочником от «Партии пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что поезд с информацией о выборах в Госдуму запустят в новосибирском метро.