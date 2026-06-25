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Власть

Сергей Кондратьев получил мандат депутата регионального парламента

Автор: Юлия Данилова

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Он вошел в состав комитета по госполитике

На июньской сессии регионального парламента мандат депутата Владимира Ворожцова от «Партии пенсионеров» получил гендиректор АО «Механический завод “Искра”» (входит в «Ростех») Сергей Кондратьев.

Напомним, Владимир Ворожцов в мае досрочно сложил полномочия. Как сообщал «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Сергей Кондратьев вошел в состав комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Напомним, Сергей Кондратьев был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

В 2015 году он работал заместителем гендиректора завода «Швабе — Оборона и защита» и баллотировался в горсовет Новосибирска от партии «Родина».

— Кондратьев оказался актором беспрецедентного в новосибирской истории кейса, когда избирательная комиссия Центрального района непостижимым образом потеряла подписи, собранные в поддержку его выдвижения. Не найдя утраченные подписи, избирком решил зарегистрировать Кондратьева. Его соперником был Сергей Бондаренко. Депутатом Кондратьев в итоге не стал, — напоминал ЦДЖ.

В 2020 году Кондратьев пытался пройти в региональный парламент по округу №24, где выдвигался руководитель реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин, и снова не прошел. В 2025 году промышленник шел на выборы кандидатом-списочником от «Партии пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что поезд с информацией о выборах в Госдуму запустят в новосибирском метро. 

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : Мандат депутаты выборы

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Андрей Травников: На региональном уровне все потребители обеспечены топливом

Андрей Травников: На региональном уровне все потребители обеспечены топливом

Глава Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал, какие принимаются меры по обеспечению региона горюче-смазочными материалами. По его словам, федеральное руководство предпринимает шаги для стабилизации ситуации на рынке топлива. На уровне региона все потребители, включая предприятия и аграрный сектор, полностью обеспечены необходимым. В некоторых случаях региональное правительство оказывает содействие в получении нужных объемов.

Что касается розничной торговли, то для предотвращения ажиотажного спроса некоторые сети АЗС начали ограничивать объем выдаваемого топлива. Чтобы избежать разнобоя, владельцам сетей рекомендовано придерживаться унифицированных лимитов, которые уже были озвучены. Чтобы не создавать неудобств для жителей, имеющих садовый инвентарь, технику и домашние генераторы, принято решение разрешить продажу топлива в канистры, как минимум, в объеме 10 литров.

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«До осени тянуть невозможно»: «мусорную» концессию с новыми финансовыми условиями утвердили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На июньскую сессии регионального парламента, перед долгими каникулами, повторно были вынесены проекты концессионных соглашений по созданию КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный».

— Мы не так давно принимали концессию, по сути, это то же самое. Однако, сегодня после нашей отработки с губернатором, с министрами, с депутатами, мы идём по более понятному пути на примере Томской и Кемеровской областей. Я уверен, что этот проект будет дешевле, — заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

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Инвестору отказали в смене назначения трех участков под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Июньская сессия регионального парламента проголосовала против перевода трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности в Толмачевском сельсовете. С инициативой о переводе выступила компания ООО «Терминал Северо-Запад».

Как отметил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин, правительство против смены назначения земель не возражало. Однако, по этим участкам поступило отрицательное заключение Министерства сельского хозяйства РФ.

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Корпорация развития Новосибирской области отчиталась о работе

На очередном заседании Совета по инвестициям, которое провел губернатор Андрей Травников, были подведены итоги работы Корпорации развития региона за 2025 год. Врио гендиректора Корпорации Ольга Молчанова представила отчет о деятельности организации.

В минувшем году Корпорация развития активно занималась привлечением и всесторонней поддержкой инвесторов, решала вопросы инфраструктурных ограничений и способствовала развитию федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который стартовал в 2025 году.

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«Кладбище деревень пополняется»: в Новосибирской области ликвидированы еще два населенных пункта

Автор: Юлия Данилова

На июньской сессии регионального парламента депутаты вновь приняли решение об упразднении двух населенных пунктов, расположенных в районах области.

С карты региона исчез поселок Зубари Каякского сельсовета Чулымского района. С 2023 года в населенном пункте не зарегистрировано и не проживает ни одного жителя, отсутствуют объекты производственного и социально-культурного назначения, водоснабжения и энергоснабжения.

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Новосибирские депутаты отказались обсуждать ситуацию с топливом на АЗС

Автор: Юлия Данилова

Вице-спикер регионального парламента Роман Яковлев на сессии Заксобрания предложил коллегам создать рабочую группу и провести депутатское расследование ситуации на АЗС области.

— В последние дни на ряде частных АЗС наблюдается отсутствие топлива и рост цен на бензин и дизельное топливо. Ограничения в отпуске ГСМ и рост цен связаны между собой — одно тянет другое. Это антисоциальные явления, которые ограничивают в правах тысячи автовладельцев, бьют по бизнесу: владельцы автобусов и крупной техники сталкиваются с проблемами. Это удар по экономике Новосибирской области, который непременно вызовет рост цен на всё. Никому из представителей крупного бизнеса недопустимо наживаться на жителях Новосибирской области, — заявил Яковлев.

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