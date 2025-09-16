Новосибирский нефтетрейдер подготовил план реструктуризации задолженности

Гендиректор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня опубликовал сообщение, адресованное владельцам облигаций компании серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07. Ранее по ценным бумагам этих выпусков компания допустила дефолт. В сообщении предлагается план реструктуризации образовавшейся задолженности и выхода из кризиса неплатежей.

На момент публикации зафиксированы следующие объёмы задолженности по каждому выпуску:

БО-03 — 375 050 000 руб.;

БО-04 — 99 998 000 руб.;

БО-05 — 250 000 000 руб.;

БО-06 — 250 000 000 руб.;

БО-07 — 250 000 000 руб.

План реструктуризации рассчитан на 4 года и предполагает ежемесячную выплату купона, начиная с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат согласно графику и полное погашение всех облигаций в январе 2030 года, уточняется в раскрытии информации нефтетрейдера.

План разработан с учётом реструктуризации задолженности перед другими кредиторами с опорой на расчёт, который предполагает продолжение деятельности эмитента и партнёрских компаний, поступления выручки от основной деятельности и плановой реализации части имущественного комплекса.

До конца сентября эмитент намерен завершить переговоры и согласовать условия с банками-кредиторами, а также подготовить проекты документов для проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). В октябре провести ОСВО по одному из выпусков, и далее по остальным. Зарегистрировать изменения в эмиссионных документах по итогам ОСВО и вернуться к обслуживанию всех облигационных займов, согласно графику.

Напомним, в июне эмитент сообщал, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов». Сложности у компании возникли из-за высоких ставок по кредитам, отсутствия возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падения спроса на рынке нефтетрейдинга.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. В планах компании — консолидация транспортного направления в периметр бизнеса в рамках другого дочернего предприятия, АО «ХК» Нафтатранс».

По данным сервиса «Контур Фокус», выручка компании в 2024 году составила 10 млрд рублей (в 2023 — 11,5 млрд), чистая прибыль — 87,6 млн (180 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что собственник «Нафтатранс плюс» убрал из компании совет директоров и замкнул все процессы правления компанией на себя.