Мэрия Новосибирска ждет заключение «Минскметропроекта» по городскому метро

Мэрия Новосибирска активно работает с белорусами в рамках проектной документации по первому перегонному тоннелю метро к станции «Золотая Нива». Об этом на аппаратном совещании в муниципалитете рассказал вице-мэр города Иосиф Кодалаев, отчитываясь о визите в Минск.

— Сформирована дорожная карта взаимодействия с Мингорисполкомом и «Минскметропроектом». «Минскметропроект» ведет разработку и утверждение проектной документации на строительство метро в Новосибирске. Крайняя станция у нас в городе была введена 15 лет назад. С тех пор мы потеряли часть компетенций, так как развитие метро городом не рассматривалось. Сейчас идет работа по разделению метро на очереди: какие и в какой последовательности будут реализовываться, — отметил Кодалаев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что развитие метро в городе — задача «под звездочкой».

— Как только эта документация будет у нас на руках, будем выстраивать приоритеты исходя из экономической целесообразности и районирования, в зависимости от развития города. Новосибирск в последние годы достаточно активно расширяется, — добавил Кудрявцев.

В целом до 2050 года в городе уже запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гусинобродская, Ленинская линия — от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллейная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определили место для станции метро «Космическая».