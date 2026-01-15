Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

В р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области реализуется проект по строительству современного одноэтажного спортивного комплекса. Ход работ находится на контроле специалистов 4-го отдела госстройнадзора региона.

Объект возводится на пустыре между Покровской церковью и стадионом по улице Коммунистический проспект. Его общая площадь составит более 5,5 тысяч кв. метров. Комплекс будет включать тренажёрный и многофункциональный игровые залы, универсальный борцовский зал, беговые дорожки, а также административные и технические помещения, раздевалки, медицинский кабинет и зрительские трибуны.

Инфраструктура позволит проводить тренировки по мини-футболу, волейболу, баскетболу, единоборствам, тяжёлой и лёгкой атлетике, настольному теннису. Планируется организация занятий для групп здоровья и соревнований, в том числе всероссийского уровня и для людей с ОВЗ.

Подрядчик был определён по итогам аукциона в начале 2025 года. За победу боролись две компании. Контракт на сумму 587,5 млн рублей заключён с ООО ПКФ «Агросервис», предложившей цену ниже начальной (611,9 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 млн рублей.