Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

В Новосибирской области продолжает действовать региональный проект «Герои НовоСибири» – программа переподготовки для ветеранов и участников специальной военной операции, успешно прошедших конкурсный отбор.

Первое заседание совета в 2026 году начал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, в завершившемся 2025 году участники первых двух этапов проекта не только освоили часть образовательной программы, но и начали стажировки, поэтому есть возможность проанализировать достигнутые результаты, полученные отзывы и определить необходимость внесения корректировок. Достижение главной цели программы «Время героев» и проекта «Герои НовоСибири» уже близко.

— А именно использование потенциала участников СВО в экономике региона путем трудоустройства участников программы на конкретных местах в различных органах власти и на предприятиях, – подчеркнул глава области.

О результатах первых двух модулей обучения «Герои НовоСибири» проинформировал совет заместитель губернатора Новосибирской области, руководитель организационного комитета проекта Константин Хальзов.

Первый модуль – «Государственная политика и система государственного управления» – был посвящен формированию представления о России как о государстве, национальных целях развития, знакомству с системой государственного управления в гражданской сфере и задачами, решаемыми органами власти.

Второй – «Экономика и финансы» – рассматривал экономические основы современной России, структуру экономики региона, ключевые приоритеты его социально-экономического развития, а также основы бюджетного устройства, межбюджетные отношения.

Высшая школа государственного управления РАНХиГС привлекла федеральных экспертов для проведения занятий по наиболее актуальным темам общегосударственного значения. Всего в программе двух модулей участвовало 18 экспертов.

В экспертный состав также вошли руководители крупных промышленных, общественных и научных организаций региона. В первых двух модулях было задействовано 48 человек – действующие руководители и сотрудники.

В рамках двух модулей участники проекта посетили 15 производственных, культурных, спортивных и научных объектов, 6 муниципальных образований и приняли участие в 5 спортивных мероприятиях.

В своих отзывах участники отметили высокую практическую ценность и эффективность применения полученных знаний в работе, в том числе на текущих должностях.

С докладом «О ходе стажировок и наставничества в рамках проекта «Герои НовоСибири» выступила первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области, руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы Наталья Авдеева.

Решением общественного совета был сформирован корпус наставников, включающий более 100 человек. В основном это руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований.

Многие участники отмечают полное погружение в работу органа власти, особенно когда наставник знакомит их с деятельностью подведомственных учреждений, взаимодействием с органами местного самоуправления и организациями-партнерами.

Благодаря такому подходу, для 16 участников уже определены целевые должности и ведется подготовка к работе.

Заместитель председателя Правительства, министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин сообщил о трудоустройстве участников проекта. В 2026 году планируется трудоустроить более 40 участников, на данный момент целевые назначения получили три человека.