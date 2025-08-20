«Технопром-2025»: ключевые события и как принять участие

Форум «Технопром-2025» по традиции станет центральной платформой для обсуждения путей достижения технологического лидерства России, обеспечения кадрами приоритетных секторов экономики, увеличения объемов инвестиций в науку как со стороны государства, так и бизнеса, а также привлечения талантливой молодежи к научной, технологической и инновационной деятельности. Ключевые темы программы были согласованы в правительстве Новосибирской области программным комитетом по подготовке форума. При подготовке деловой и выставочной части форума особое внимание уделяется формированию актуальной повестки ключевых стратегических сессий, панельных дискуссий, пленарного заседания, а также сопутствующих мероприятий, включенных в конгрессную программу.

Среди значимых сопутствующих событий «Технопрома-2025» – второй Фестиваль науки и искусства «ТехноАрт», который пройдет с 29 по 31 августа в Новосибирске; центральное мероприятие цифрового трека форума – конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству», запланированная на 27-29 августа; и «I Евразийский экспортный форум: новые стратегии партнерства», который также состоится 27-29 августа.

В этом году «Технопром» получил обновленный интерфейс, что сделало форум заметно более технологичным с точки зрения информационного обеспечения, удобства навигации по территории проведения, визуализации представленных на стендах разработок и возможностей для общения между участниками. Кроме того, для комфорта гостей и участников масштабного форума будет организован дополнительный транспорт до места проведения.

Детальная информация о программе форума доступна на сайте министерства науки и инновационной политики региона. Аккредитация для представителей СМИ и регистрация для участников XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» осуществляется через личный кабинет на официальном сайте, где можно найти подробную информацию. Для получения ответов на любые вопросы о проведении форума работает горячая линия 8-800-200-84-78 (для всех регионов России) и 110 (для жителей Новосибирской области).