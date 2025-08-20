Главному борцу с коррупцией в Новосибирске дали условный срок за взятки

В Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор по делу бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) «Центрального» отдела полиции Александра Умерова. Его признали виновным во взяточничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Умерову назначили наказание в виде 4,5 лет условного срока и штрафа в 18 миллионов рублей. Кроме того, его лишили звания майора.

— Умерову суд запретил 6 лет работать в органах внутренних дел. Кроме этого, у него конфисковано в доход государства всё имущество, приобретённое коррупционным путём, — говорится в сообщении Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, Александр Умеров, который руководил отделом экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) в Центральном райотделе полиции Новосибирска, был задержан в декабре 2022 года.

По данным следствия, экс-майор помогал игорному бизнесу, за что получал взятки через посредников. Общая сумма полученных взяток превысила 19 миллионов рублей.

Бывший полицейский признал вину. Сначала он находился в СИЗО, но потом меру пресечения смягчили.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор по делу о мошенничестве при строительстве спасательного центра. Общий ущерб бюджету составил 3,7 млн рублей.