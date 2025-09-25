Аферисты рассылают новосибирцам письма от имени налоговой и Росреестра

В сентябре российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI обнаружил новые схемы мошенничества. Примечательно, что в них жертва сама звонит злоумышленникам, а не наоборот.

Как отметили аналитики компании, теперь мошенники используют поддельные смс о взломе личных кабинетов на «Госуслугах». В сообщениях указаны фальшивые контакты службы поддержки. Раньше злоумышленники звонили жертве и просили назвать код. Теперь они сразу отправляют поддельную смс или предварительно делают запросы на восстановление пароля в соцсетях, почте и Telegram. Жертва получает уведомления, и ей кажется, что аккаунты массово взломали.

Ашот Оганесян, основатель сервиса DLBI, предупредил об особой опасности такой схемы. По его словам, она полностью автоматизирует первый контакт с жертвой, создавая иллюзию взлома. При этом антифрод-системы не могут их распознать, так как они перехватывают только входящие звонки.

Кроме того, преступники снова начали рассылать фишинговые письма. Поддельные уведомления от имени Росреестра и ФНС требуют уточнить данные или доплатить налог. В письмах указан поддельный номер контактного центра. Для рассылок используется информация о владельцах недвижимости, которую мошенники получают из утечек данных.

Эксперты считают, что фишинг и смишинг могут вновь стать популярными. Ведь многие мошеннические колл-центры больше не смогут массово звонить людям. Поэтому преступники изменят свои методы. Теперь они будут заманивать жертв сами, используя различные уловки.

— При этом мы видим упрощение мошеннических схем. Достаточно совершить любое действие на поддельном сайте, даже просто зайти на него, как преступники начинают утверждать, что вы взломаны, и призывать связаться с поддельной службой поддержки. Чтобы защититься от этого, необходимо связываться с поддержкой любого сервиса не по данным, указанным в письме или смс, а по контактам, которые вы нашли на его официальном сайте, — рассказал Ашот Оганесян.

