В хозяйстве пригодится: в Новосибирске директор торговой фирмы украл у государства железнодорожный путь

В Новосибирске предприниматель стал фигурантом уголовного дела после махинации с железнодорожным путём. 48-летний владелец крупной торговой компании обманом завладел вспомогательным железнодорожным путём, находящимся в федеральной собственности и обеспечивающим подвоз грузов к основной железнодорожной магистрали. После этого бизнесмен решил узаконить наворованное.

— Коммерсант предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ложные сведения о том, что указанный путь якобы принадлежит ему на праве собственности. Ущерб, нанесённый действительному собственнику железнодорожного пути — территориальному Управлению Росимущества, превысил 6,5 млн рублей, — сообщили пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Новосибирске суд заочно арестовал совладельца магазинов «Бахетле» и «Добрянка» Евгения Насоленко, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. В мае нынешнего года Насоленко был объявлен в международный розыск.