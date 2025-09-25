Рекламодателям

Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в РЭН

  • 25/09/2025, 11:35
В состав делегации войдут участники Молодежного дня РЭН, включая победительницу Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети»

Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в Российской энергетической неделеС 15 по 17 октября 2025 года Москва станет площадкой для проведения международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). На данном мероприятии ожидается присутствие высокопоставленных лиц, включая представителей государственных органов и правительств, руководителей крупнейших мировых энергетических корпораций, ведущих экспертов в энергетической сфере и представителей средств массовой информации.

Компания «Россети Новосибирск», являющаяся ключевой территориальной сетевой организацией Новосибирской области, по традиции станет участником деловой программы форума, которая включает в себя более 60 тематических сессий и бизнес-диалогов с участием свыше 100 экспертов. В рамках обсуждений планируется охватить широкий спектр вопросов, касающихся нефтегазовой, угольной и электроэнергетической промышленности, цифровых технологий, научно-технического прогресса, климатических изменений и энергетической безопасности.

Представители новосибирской энергетической отрасли также посетят выставку, посвященную оборудованию и технологиям для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Здесь ведущие производители, поставщики оборудования и технологические компании различных направлений ТЭК представят свои перспективные проекты, передовые разработки, инновационное оборудование и современные технологии широкому кругу компаний, специализирующихся на добыче, переработке, транспортировке и распределении энергетических ресурсов.

В состав делегации энергетической компании войдут участники Молодежного дня РЭН, включая победительницу Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети», прошедшую обучение в рамках профориентационного проекта «Энергокружки», и призера конкурса среди молодых специалистов компании.

Регулярное участие новосибирских энергетиков в столь масштабном отраслевом мероприятии позволяет не только быть в курсе передовых технологий и инновационных решений, обмениваться опытом и обсуждать наиболее актуальные вопросы развития электроэнергетики, но и способствует внедрению инновационных подходов в производственный процесс и комплексному развитию компании.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

1 495

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


