Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в РЭН

С 15 по 17 октября 2025 года Москва станет площадкой для проведения международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). На данном мероприятии ожидается присутствие высокопоставленных лиц, включая представителей государственных органов и правительств, руководителей крупнейших мировых энергетических корпораций, ведущих экспертов в энергетической сфере и представителей средств массовой информации.

Компания «Россети Новосибирск», являющаяся ключевой территориальной сетевой организацией Новосибирской области, по традиции станет участником деловой программы форума, которая включает в себя более 60 тематических сессий и бизнес-диалогов с участием свыше 100 экспертов. В рамках обсуждений планируется охватить широкий спектр вопросов, касающихся нефтегазовой, угольной и электроэнергетической промышленности, цифровых технологий, научно-технического прогресса, климатических изменений и энергетической безопасности.

Представители новосибирской энергетической отрасли также посетят выставку, посвященную оборудованию и технологиям для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Здесь ведущие производители, поставщики оборудования и технологические компании различных направлений ТЭК представят свои перспективные проекты, передовые разработки, инновационное оборудование и современные технологии широкому кругу компаний, специализирующихся на добыче, переработке, транспортировке и распределении энергетических ресурсов.

В состав делегации энергетической компании войдут участники Молодежного дня РЭН, включая победительницу Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети», прошедшую обучение в рамках профориентационного проекта «Энергокружки», и призера конкурса среди молодых специалистов компании.

Регулярное участие новосибирских энергетиков в столь масштабном отраслевом мероприятии позволяет не только быть в курсе передовых технологий и инновационных решений, обмениваться опытом и обсуждать наиболее актуальные вопросы развития электроэнергетики, но и способствует внедрению инновационных подходов в производственный процесс и комплексному развитию компании.